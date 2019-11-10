Определен самый популярный фильм 2019 года

Источник материала: Ежедневник

Оглашены итоги американской премии People's Choice Awards, которая присуждается по итогам зрительского голосования.

Как пишет Лента.ру со ссылкой на Entertainment Tonight, главным произведением кинематографа года зрители назвали «Мстители: Финал». Лента также победила в категории «Лучший боевик». Исполнитель Железного человека Роберт Дауни-младший удостоился титула лучшего актера9 года. Звездой боевиков назван исполнитель роли Человека-паука Том Холланд.

Среди комедий лидировала лента «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. Лучшей драмой зрители сочли картину Дженни Гейджа «После», а лучшим семейным фильмом — «Аладдин» Гая Ричи.

Главной актрисой года стала Зендая.

В прошлом году победителем People's Choice Awards стал блокбастер «Мстители: Война бесконечности». Его также выбрали в качестве лучшего боевика.