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Определен самый популярный фильм 2019 года

11.11.2019 14:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Определен самый популярный фильм 2019 года

Оглашены итоги американской премии People's Choice Awards, которая присуждается по итогам зрительского голосования.

Как пишет Лента.ру со ссылкой на Entertainment Tonight, главным произведением кинематографа года зрители назвали «Мстители: Финал». Лента также победила в категории «Лучший боевик». Исполнитель Железного человека Роберт Дауни-младший удостоился титула лучшего актера9 года. Звездой боевиков назван исполнитель роли Человека-паука Том Холланд.

Среди комедий лидировала лента «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. Лучшей драмой зрители сочли картину Дженни Гейджа «После», а лучшим семейным фильмом — «Аладдин» Гая Ричи.

Главной актрисой года стала Зендая.

В прошлом году победителем People's Choice Awards стал блокбастер «Мстители: Война бесконечности». Его также выбрали в качестве лучшего боевика.

 
 
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Оглашены итоги американской премии People's Choice Awards, которая присуждается по итогам зрительского голосования.
 
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