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Определен самый популярный фильм 2019 года
11.11.2019 14:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Оглашены итоги американской премии People's Choice Awards, которая присуждается по итогам зрительского голосования.
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Среди комедий лидировала лента «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. Лучшей драмой зрители сочли картину Дженни Гейджа «После», а лучшим семейным фильмом — «Аладдин» Гая Ричи.
Главной актрисой года стала Зендая.
В прошлом году победителем People's Choice Awards стал блокбастер «Мстители: Война бесконечности». Его также выбрали в качестве лучшего боевика.
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Оглашены итоги американской премии People's Choice Awards, которая присуждается по итогам зрительского голосования.
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