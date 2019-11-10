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Это сколько он летел? Посмотрите, как на М1 Porsche 911 «сделал» авто, которое ехало 100 км/ч

11.11.2019 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На трассе М1 Брест — Минск — граница РФ сняли на видео Porsche 911, который очень быстро ехал в направлении областного центра. Видео «полета» появилось в телеграм-канале «ЧП Беларусь».

Сообщается, что скорость автомобиля, в котором установлен видеорегистратор, около 100 км/ч. При этом 911-й налегке его опередил и в считаные секунды скрылся за горизонтом.

Напомним, в 2016 году на трассе М6 23-летний минчанин на мамином внедорожнике Mercedes GL500 превысил скорость на 209 км/ч: ехал со скоростью 299 км/ч, где разрешено не более 90 км/ч. На нарушителя инспекторы составили протокол за превышение скорости на тридцать и более километров в час. Парень вину признал и получил минимально предусмотренное санкцией статьи наказание: штраф в размере 3 базовых величин.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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911-й налегке опередил авто, ехавшее со скоростью 100 км/ч и в считаные секунды скрылся за горизонтом.
 
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