|
Это сколько он летел? Посмотрите, как на М1 Porsche 911 «сделал» авто, которое ехало 100 км/ч
Источник материала: Tut.by
На трассе М1 Брест — Минск — граница РФ сняли на видео Porsche 911, который очень быстро ехал в направлении областного центра. Видео «полета» появилось в телеграм-канале «
Сообщается, что скорость автомобиля, в котором установлен видеорегистратор, около 100 км/ч. При этом 911-й налегке его опередил и в считаные секунды скрылся за горизонтом.
Напомним, в 2016 году на трассе М6 23-летний минчанин на мамином внедорожнике Mercedes GL500 превысил скорость на 209 км/ч:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
911-й налегке опередил авто, ехавшее со скоростью 100 км/ч и в считаные секунды скрылся за горизонтом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)