Это сколько он летел? Посмотрите, как на М1 Porsche 911 «сделал» авто, которое ехало 100 км/ч

Источник материала: Tut.by

На трассе М1 Брест — Минск — граница РФ сняли на видео Porsche 911, который очень быстро ехал в направлении областного центра. Видео «полета» появилось в телеграм-канале « ЧП Беларусь ».

Сообщается, что скорость автомобиля, в котором установлен видеорегистратор, около 100 км/ч. При этом 911-й налегке его опередил и в считаные секунды скрылся за горизонтом.

Напомним, в 2016 году на трассе М6 23-летний минчанин на мамином внедорожнике Mercedes GL500 превысил скорость на 209 км/ч: ехал со скоростью 299 км/ч , где разрешено не более 90 км/ч. На нарушителя инспекторы составили протокол за превышение скорости на тридцать и более километров в час. Парень вину признал и получил минимально предусмотренное санкцией статьи наказание: штраф в размере 3 базовых величин.