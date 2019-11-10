|
Необычный ночной посетитель бассейна удивил владельцев базы отдыха в Болгарии
Источник материала: Tut.by
Владельцы болгарской базы отдыха «Лифт Сопот» случайно выяснили, что у них есть очень необычный посетитель бассейна: оказалось, что посреди ночи туда приходил купаться медведь. Не встретив людей на своем пути, он просто залез в воду и наслаждался плаванием. Все это время его снимала камера наблюдения: посмотрите, как он это делал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он просто наслаждался плаванием.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)