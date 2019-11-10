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Необычный ночной посетитель бассейна удивил владельцев базы отдыха в Болгарии

11.11.2019 13:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владельцы болгарской базы отдыха «Лифт Сопот» случайно выяснили, что у них есть очень необычный посетитель бассейна: оказалось, что посреди ночи туда приходил купаться медведь. Не встретив людей на своем пути, он просто залез в воду и наслаждался плаванием. Все это время его снимала камера наблюдения: посмотрите, как он это делал.

 
 
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