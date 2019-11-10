О раздельном сборе отходов

Источник материала: Пинский Вестник

Один человек в среднем производит 1 - 1,5 кг в день отходов. В некоторых случаях на разложение отходов требуются тысячи лет. Так например:

пищевые отходы - разложение пищевых отходов занимает около месяца; печатные изделия (газеты) - срок разложения газетной бумаги может составлять от 1 месяца до целого года, а офисная бумага – 2 года;

картон - срок разложения картонных коробок может составлять около года; строительные материалы - при недолжном хранении срок разложения тех же строительных досок может составлять 10 лет, срок разложения кирпича и бетона - 100 лет.

Срок разложения автомобильных батарей, фольги, отработанных элементов питания, автомобильных шин составляет более 100 лет. Пластиковая бутылка начнет разлагаться не раньше чем через 180-200 лет. Срок разложения одной алюминиевой банки составляет 500 лет.

Пожалуй, самым встречаемым отходом у населения является стекло. Бросая очередную стеклянную бутылку в кусты, помните: срок ее разложения составляет более 1000 лет. Не убранным стеклянным мусором будут наслаждаться как минимум 12-15 поколений после нас.

Разделение или раздельный сбор отходов подразумевает предварительную сортировку в зависимости от его вида или происхождения. Такая сортировка может производиться вручную либо выполняться специальными механизмами. Но более правильный подход - изначальное разделение отходов потребителями с обязательным их размещением по разным контейнерам.

Такая практика сбора отходов позволяет избежать загрязнения окружающей среды — огромные кучи отходов не будут медленно разлагаться или гореть на городских полигонах.

Причины разделения отходов по видам:

несомненная экономическая выгода для экономики страны (частично отпадает потребность в новом, зачастую невосполнимом природном сырье);

решение экологических проблем, повсеместно возникающих вблизи крупных мест захоронения полигонов (процессы гниения сопровождаются распространением болезнетворных бактерий и токсичных продуктов распада, которые свободно проникают в грунтовые воды и загрязняют как водоёмы (подземные и наземные), так и окружающую почву).

На сегодня на территории г. Пинска работниками службы жилищно-коммунального хозяйство ежегодно устанавливаются контейнера для раздельного сбора отходов.

Для раздельного сбора отходов устанавливаются: синие, зелёные, жёлтые контейнеры с надписью «стекло», «бумага», «пластик». Если правильно рассортировать отходы, то они не попадут на полигоны твердых коммунальных отходов, а отправятся на перерабатывающие предприятия республики, где отходы используют в производстве новой продукции.

В контейнеры для стекла (синие) выбрасывайте ненужные стеклянные бутылки, банки, стеклянную посуду (НЕЛЬЗЯ: лампы, хрусталь, зеркало, автомобильное и оконное битое стекло, керамика, фарфор, мониторы, экраны телевизоров).

В контейнеры для бумаги (зелёные) выбрасывайте картонную и бумажную упаковку (коробки, пакеты), газеты, журналы, писчую бумагу, тетради, блокноты (НЕЛЬЗЯ: упаковка со слоями пластика и фольги от конфет и сырков, тетра-пак, пергамент, факсовая бумага, салфетки, обои).

В контейнеры для пластика (жёлтые) – пластиковые бутылки, и упаковку от продуктов, косметики, бытовой химии; пакеты, плёнку, ненужные пластмассовые предметы для дома (НЕЛЬЗЯ: тубы от зубной пасты, кремов, мягкая упаковка от кетчупа и майонеза, металлизированная упаковка от чая и кофе, чипсов и конфет).

В быту у нас образуются и опасные отходы – отработанные элементы питания (батарейки). Содержащиеся в них тяжёлые металлы опасны для природной среды и здоровья человека. Поэтому их нельзя выбрасывать с общим мусором. Отработанные элементы питания от населения бесплатно принимают торговые объекты – места продажи элементов питания (в которых установлены специальные контейнеры).