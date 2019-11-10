ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О раздельном сборе отходов

11.11.2019 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

>

Один человек в среднем производит 1 - 1,5 кг в день отходов. В некоторых случаях на разложение отходов требуются тысячи лет. Так например:

  пищевые отходы - разложение пищевых отходов занимает около месяца; печатные изделия (газеты) - срок разложения газетной бумаги может составлять от 1 месяца до целого года, а офисная бумага – 2 года;

  картон - срок разложения картонных коробок может составлять около года; строительные материалы - при недолжном хранении срок разложения тех же строительных досок может составлять 10 лет, срок разложения кирпича и бетона - 100 лет.

Срок разложения автомобильных батарей, фольги, отработанных элементов питания, автомобильных шин составляет более 100 лет. Пластиковая бутылка начнет разлагаться не раньше чем через 180-200 лет. Срок разложения одной алюминиевой банки составляет 500 лет.

Пожалуй, самым встречаемым отходом у населения является стекло. Бросая очередную стеклянную бутылку в кусты, помните: срок ее разложения составляет более 1000 лет. Не убранным стеклянным мусором будут наслаждаться как минимум 12-15 поколений после нас.

Разделение или раздельный сбор отходов подразумевает предварительную сортировку в зависимости от его вида или происхождения. Такая сортировка может производиться вручную либо выполняться специальными механизмами. Но более правильный подход - изначальное разделение отходов потребителями с обязательным их размещением по разным контейнерам.

Такая практика сбора отходов позволяет избежать загрязнения окружающей среды — огромные кучи отходов не будут медленно разлагаться или гореть на городских полигонах.

Причины разделения отходов по видам:

  несомненная экономическая выгода для экономики страны (частично отпадает потребность в новом, зачастую невосполнимом природном сырье);

  решение экологических проблем, повсеместно возникающих вблизи крупных мест захоронения полигонов (процессы гниения сопровождаются распространением болезнетворных бактерий и токсичных продуктов распада, которые свободно проникают в грунтовые воды и загрязняют как водоёмы (подземные и наземные), так и окружающую почву).

На сегодня на территории г. Пинска работниками службы жилищно-коммунального хозяйство ежегодно устанавливаются контейнера для раздельного сбора отходов.

Для раздельного сбора отходов устанавливаются: синие, зелёные, жёлтые контейнеры с надписью «стекло», «бумага», «пластик». Если правильно рассортировать отходы, то они не попадут на полигоны твердых коммунальных отходов, а отправятся на перерабатывающие предприятия республики, где отходы используют в производстве новой продукции.

В контейнеры для стекла (синие) выбрасывайте ненужные стеклянные бутылки, банки, стеклянную посуду (НЕЛЬЗЯ: лампы, хрусталь, зеркало, автомобильное и оконное битое стекло, керамика, фарфор, мониторы, экраны телевизоров).

В контейнеры для бумаги (зелёные) выбрасывайте картонную и бумажную упаковку (коробки, пакеты), газеты, журналы, писчую бумагу, тетради, блокноты (НЕЛЬЗЯ: упаковка со слоями пластика и фольги от конфет и сырков, тетра-пак, пергамент, факсовая бумага, салфетки, обои).

В контейнеры для пластика (жёлтые) – пластиковые бутылки, и упаковку от продуктов, косметики, бытовой химии; пакеты, плёнку, ненужные пластмассовые предметы для дома (НЕЛЬЗЯ: тубы от зубной пасты, кремов, мягкая упаковка от кетчупа и майонеза, металлизированная упаковка от чая и кофе, чипсов и конфет).

В быту у нас образуются и опасные отходы – отработанные элементы питания (батарейки). Содержащиеся в них тяжёлые металлы опасны для природной среды и здоровья человека. Поэтому их нельзя выбрасывать с общим мусором. Отработанные элементы питания от населения бесплатно принимают торговые объекты – места продажи элементов питания (в которых установлены специальные контейнеры).

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один человек в среднем производит 1 - 1,5 кг в день отходов. В некоторых случаях на разложение отходов требуются тысячи лет. Так например:   пищевые отходы -...
 
Новости дня
Новости разные
 
Юрий Хащеватский: Лукашенко мне больше неинтересен - с ним уже все ясно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика