Надоела реклама? 5 примеров наружной рекламы, на которые хочется смотреть

Источник материала: Аргументы и факты

Вот несколько кейсов, после просмотра которых захочется выйти за рамки обыденного.

1) Nike: Knitting

Как привлечь внимание к новой модели кроссовок? Просто прилюдно обуйте в неё гигантскую ногу на самой оживлённой улице города. Креаторы из Шанхая связали огромный кроссовок прямо на рекламном щите.

2) Прыжок из стратосферы. Red Bull

Компания Red Bull организовала рекламную кампанию под названием «Миссия на край космоса». В рамках проекта австрийский скайдайвер Феликс Баумгартнер совершил прыжок из стратосферы, став первым человеком, который преодолел звуковой барьер без помощи двигателей. Обмундирование Баумгартнера украшал логотип Red Bull.

Освещение этого события в СМИ было колоссальным. Свободное падение с высоты 39 км можно было увидеть на телеканалах в 50 странах мира. На YouTube прямой эфир смотрели около 8 миллионов человек. По данным исследовательской компании IRi, буквально через шесть месяцев продажа энергетика в США выросла на 7% и составила $1,6 млрд.





3) Orphea

Всё гениальное просто. Оказывается, билборд может иметь и практические функции. Например, быть ловушкой для комаров. В Милане производители средства от насекомых нанесли прозрачный клей на часть борда, который наглядно прорекламировал действие средства от надоедливых насекомых

4) Рекламная кампания фильма «Послезавтра».

В преддверии премьеры фильма-катастрофы в 2004 году о глобальном потеплении индийское креативное агентство Contract создало для кинотеатра в Мумбаи необычное промо. Желая приоткрыть занавес сюжета картины, Contract поместили билборд с афишей фильма в море недалеко от города.





5) Реклама в космосе

2 апреля 2018 года управляющий креативный директор агентства Possible Group Владилен Ситников объявил о запуске проекта Start Rocket по размещению логотипов брендов в небе. Планируется, что объект с названием Spaceboard будет находиться на орбите в течение месяца, а затем сгорать в атмосфере. Стая спутников будет демонстрировать определенную картинку в течение 6 минут на рассвете и на закате.

Как это работает? Spaceboard выводится на орбиту на 400 км. Это расстояние, практически равное удалённости Международной космической станции. За счет массы, размера и присутствия атмосферы через месяц объект разрушается, и Start Rocket готова к выводу нового бренда. Для того, чтобы логотипы были видны всегда, инженеры планируют использовать свет солнца и рассеивающие его материалы.

Правовой статус проекта пока находится на этапе проработки. Вывести на орбиту гигантский билборд планируется к 2021 году. Таким образом, у любого бренда появится возможность светить на потенциальных потребителей прямо из космоса.

Познакомиться с человеком, который первым запустит рекламу в космос, можно будет на международном форуме по маркетингу и связям с общественностью « PR-пятница », который пройдёт в Минске 29 ноября. На мероприятии Владилен Ситников проведет мастер-класс на тему последних трендов и хайповых коммуникациях в PR и digital. Интеллектуальный партнер – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

Источники: www.mmr.ua, www.vc.ru, www.style.rbc.ru, realnoevremya.ru