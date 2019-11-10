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Прокуратура Бреста сделала 14 замечаний по поводу опасных детских площадок

11.11.2019 14:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Прокуратура Бреста сделала 14 замечаний по поводу опасных детских площадок
Фото из открытых источников

Брестская прокуратура провела мониторинг безопасности детских площадок в учреждениях образования. По информации, опубликованной на официальном сайте Генпрокуратуры, проверенные учреждения соблюдали требования профильных норм.

Прокуратура Бреста сделала 14 замечаний по поводу опасных детских площадок В Барановичском районе ребенка насмерть придавило футбольными воротами

Однако в отдельных случаях прокурорские работники выявили недостатки и упущения. В частности, на территориях школ в Бресте, Березовском, Ивацевичском, Лунинецком, Пружанском, Столинском районах установлены факты нарушений правил пожарной безопасности и санитарных норм. В ведомстве обратили внимание, несмотря на недостатки, все объекты без каких-либо замечаний ранее почему-то получили паспорта готовности к учебному процессу.

Например, в одной из школ Лунинецкого района по требованию прокурора были закреплены футбольные ворота, которые ранее не имели надежной фиксации и могли упасть. В этом же районе после проверки на спортплощадках некоторых учреждений демонтированы небезопасные металлические конструкции. От остатков металлолома очистили территории школ в Столинском районе, в Пружанском – отремонтировали игровое оборудование в детских садах и учебно-педагогических комплексах.

По результатам проверок прокуроры внесли 14 актов надзора об устранении нарушений законодательства, результаты исполнения которых взяты на контроль.

 
Теги: Брест
 
 
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Органы прокуратуры Брестской области в отдельных учреждениях образования региона выявили недостатки в обеспечении безопасности.
 
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