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В Австралии при пожарах в лесах погибли более 300 коал

11.11.2019 14:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австралии. На востоке Австралии объявили режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – масштабные лесные пожары.

В Австралии при пожарах в лесах погибли более 300 коал

В регионе зафиксировано свыше сотни возгораний. По последним данным, жертвами стихии стали три человека, несколько десятков пострадали. Есть и пропавшие без вести. Огонь уничтожил тысячи гектаров леса, в том числе и места обитания коал. Погибли 350 особей.

Покинуть свои дома вынуждены свыше 6 тысячи человек. Синоптики дают неутешительные прогнозы: из-за жары и сильного ветра огонь в ближайшее время подступит к домам Сиднея – самого крупного города страны. Температура воздуха в районе достигнет 40 градусов.

В Австралии при пожарах в лесах погибли более 300 коал

В Австралии при пожарах в лесах погибли более 300 коал

В Австралии при пожарах в лесах погибли более 300 коал

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Новости Австралии. На востоке Австралии объявили режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – масштабные лесные пожары. ...
 
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