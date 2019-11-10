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Максимальным IQ могут похвастаться именно первенцы
Источник материала: СТВ
«Золотой потенциал» Беларуси хранят сразу две базы данных: талантливой и одаренной молодежи. В них – тысячи детей, и каждый может вырасти в изобретателя, артиста, музыканта или художника.
Говорят, почти все великие открытия делают младшие дети в семье, зато максимальным IQ могут похвастаться именно первенцы.
Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики человека:
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«Золотой потенциал» Беларуси хранят сразу две базы данных: талантливой и одаренной молодежи. В них – тысячи детей, и каждый может вырасти в изобретателя, артиста,...
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