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Максимальным IQ могут похвастаться именно первенцы

11.11.2019 14:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

«Золотой потенциал» Беларуси хранят сразу две базы данных: талантливой и одаренной молодежи. В них – тысячи детей, и каждый может вырасти в изобретателя, артиста, музыканта или художника.

О талантливой молодежи рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Максимальным IQ могут похвастаться именно первенцы

Говорят, почти все великие открытия делают младшие дети в семье, зато максимальным IQ могут похвастаться именно первенцы.

Максимальным IQ могут похвастаться именно первенцы

Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики человека:
Генетика интеллекта – она уже развивается. Абсолютно ясно, что минимум 50 %  зависит от генов. Для этого существует генетика: чтобы выявить способности ребенка и направить его в то русло, где он может достичь самых больших результатов. Чтобы он не тратил время на то, что у него плохо получается.

«Самый большой прорыв дала табуретка». Юный изобретатель воплотил мечту и создал робоконя

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Максимальным IQ могут похвастаться именно первенцы

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Ирма Моссэ
 
 
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«Золотой потенциал» Беларуси хранят сразу две базы данных: талантливой и одаренной молодежи. В них – тысячи детей, и каждый может вырасти в изобретателя, артиста,...
 
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