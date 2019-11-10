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В Румынии состоится второй тур президентских выборов

11.11.2019 14:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Румынии. В Румынии пройдет второй тур президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно данным экзитполов, половину голосов избирателей не набрал ни один из кандидатов.

В Румынии состоится второй тур президентских выборов

Новый тур президентской гонки намечен на 24 ноября. За высший государственный пост поборются действующий глава государства, которого в первом туре поддержали 39 % избирателей, и бывший премьер-министр с результатом 22,5 % голосов.

Отметим, на президентское кресло претендовали 14 человек. Явка избирателей составила около 50 %.

В Румынии состоится второй тур президентских выборов

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Новости Румынии. В Румынии пройдет второй тур президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно данным экзитполов, половину голосов...
 
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