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Александр Глеб: «У меня многие друзья ассоциировали Беларусь с какой-то деревней поначалу»
Источник материала: СТВ
Футболист откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Александр Глеб, футболист:
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Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Когда бываешь в странах Западной Европы и говоришь, что ты родом из...
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