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Александр Глеб: «У меня многие друзья ассоциировали Беларусь с какой-то деревней поначалу»

11.11.2019 14:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Когда бываешь в странах Западной Европы и говоришь, что ты родом из Беларуси, особенно таксисты: «О, Беларусь! Глеб, Глеб. БАТЭ». Вам приятно, когда Вас ассоциируют со страной?  

Александр Глеб: «У меня многие друзья ассоциировали Беларусь с какой-то деревней поначалу»

Александр Глеб, футболист:
Конечно. Я думаю, любому приятно. Когда ты занимаешься любимым делом, делаешь всё для этого, для развития, чтобы твою страну узнавали, чтобы люди интересовались, чтобы приезжали на экскурсию, в гости. У меня многие друзья приезжали когда в Беларусь, они ассоциировали Беларусь с какой-то там деревней поначалу. А когда вот приезжали, они просто были в восторге, говорили: «Настолько красивый город, страна. Всё чисто. Зелёный город. Красиво. Всё красочно, люди все эмоциональные, с улыбкой, добрые, открытые». Поэтому они, конечно, были в восторге. И не раз возвращались.

Люди в материале: Александр Глеб
 
 
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Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Когда бываешь в странах Западной Европы и говоришь, что ты родом из...
 
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