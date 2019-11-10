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Самый большой страх. Пассажир самолёта показал, с чем может столкнуться человек на борту

11.11.2019 14:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В самолёте человека подстерегают разные опасности. Основная – это другие пассажиры. Люди часто злятся, когда сидящие перед ними женщины отбрасывают назад свои волосы. Однако это ещё мелочи. 

Пользователь Reddit под ником Addian4 рассказал о своём самом большом страхе. И даже проиллюстрировал его, поскольку тот самый страх всё-таки воплотился. 

Самый большой страх. Пассажир самолёта показал, с чем может столкнуться человек на борту
Фото: reddit.com/user/Addian4 

В комментариях люди предложили разные способы решения проблемы. Самый мирный – обратиться к бортпроводнице. Чуть менее мирный – ткнуть шариковой ручкой или вилкой. 

Ранее мы рассказывали о том, что важно протирать сиденья в самолёте салфеткой. 

Зачем это делать – смотрите здесь

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В самолёте человека подстерегают разные опасности. Основная – это другие пассажиры. Люди часто злятся, когда сидящие перед ними женщины отбрасывают назад свои...
 
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