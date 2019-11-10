Самый большой страх. Пассажир самолёта показал, с чем может столкнуться человек на борту

Источник материала: СТВ

В самолёте человека подстерегают разные опасности. Основная – это другие пассажиры. Люди часто злятся, когда сидящие перед ними женщины отбрасывают назад свои волосы. Однако это ещё мелочи.

Пользователь Reddit под ником Addian4 рассказал о своём самом большом страхе. И даже проиллюстрировал его, поскольку тот самый страх всё-таки воплотился.



Фото: reddit.com/user/Addian4

В комментариях люди предложили разные способы решения проблемы. Самый мирный – обратиться к бортпроводнице. Чуть менее мирный – ткнуть шариковой ручкой или вилкой.

Ранее мы рассказывали о том, что важно протирать сиденья в самолёте салфеткой.