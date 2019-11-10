|
Самый большой страх. Пассажир самолёта показал, с чем может столкнуться человек на борту
Источник материала: СТВ
В самолёте человека подстерегают разные опасности. Основная – это другие пассажиры. Люди часто злятся, когда сидящие перед ними женщины отбрасывают назад свои волосы. Однако это ещё мелочи.
Пользователь Reddit под ником Addian4
В комментариях люди предложили разные способы решения проблемы. Самый мирный – обратиться к бортпроводнице. Чуть менее мирный – ткнуть шариковой ручкой или вилкой.
Ранее мы рассказывали о том, что важно протирать сиденья в самолёте салфеткой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В самолёте человека подстерегают разные опасности. Основная – это другие пассажиры. Люди часто злятся, когда сидящие перед ними женщины отбрасывают назад свои...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)