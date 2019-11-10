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Пропавшая в Минске 6-летняя девочка найдена
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пропавшая в Минске девочка найдена.
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На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа.
Личные вещи ребенка были осмотрены, изучены записи камер видеонаблюдения, опрошены работники школы.
Местонахождение девочки было установлено. Сейчас ребенок находится по месту своего жительства.
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Новости Беларуси. Пропавшая в Минске девочка найдена. По информации Следственного комитета, сообщение об исчезновении 6-летнего ребенка поступило утром 11...
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