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Александр Глеб: «После таких тренеров не хочется продолжать работать»
Источник материала: СТВ
Футболист откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Александр Глеб, футболист:
И каждый футболист верил в то, что тренер говорил. И, на самом деле, он это исполнял. Бывает же такое, когда тренер говорит одно, делает другое. Я с этим тоже сталкивался. Конечно, после таких тренеров не хочется продолжать работать, и хочешь сменить клуб, и уйти в другое место, и получить новый шанс.
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Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Бывает же, что с главным тренером люди не находят общий язык, игроки. ...
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