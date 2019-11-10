ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Глеб: «После таких тренеров не хочется продолжать работать»

11.11.2019 13:43 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Бывает же, что с главным тренером люди не находят общий язык, игроки.  

Александр Глеб, футболист:
Да. Это часто происходит. Когда ты занимаешься коллективным видом спорта: футбол, гандбол, хоккей – всё-таки, ты общаешься и роль тренера очень важна. Когда тренер находит общий язык со всеми игроками, может достучаться.

Для меня пример – тот же Венгер. Когда я в «Арсенале» был, он с каждым игроком отдельно разговаривал, он каждому давал шанс проявить себя.

Александр Глеб: «После таких тренеров не хочется продолжать работать»

И каждый футболист верил в то, что тренер говорил. И, на самом деле, он это исполнял. Бывает же такое, когда тренер говорит одно, делает другое. Я с этим тоже сталкивался. Конечно, после таких тренеров не хочется продолжать работать, и хочешь сменить клуб, и уйти в другое место, и получить новый шанс.

Люди в материале: Александр Глеб
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Бывает же, что с главным тренером люди не находят общий язык, игроки.   ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белуху, которая недавно играла в мяч с моряками в Арктике, назвали российским шпионом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика