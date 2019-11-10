Александр Глеб: «После таких тренеров не хочется продолжать работать»

Источник материала: СТВ

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Бывает же, что с главным тренером люди не находят общий язык, игроки.

Александр Глеб, футболист:

Да. Это часто происходит. Когда ты занимаешься коллективным видом спорта: футбол, гандбол, хоккей – всё-таки, ты общаешься и роль тренера очень важна. Когда тренер находит общий язык со всеми игроками, может достучаться.

Для меня пример – тот же Венгер. Когда я в «Арсенале» был, он с каждым игроком отдельно разговаривал, он каждому давал шанс проявить себя.





И каждый футболист верил в то, что тренер говорил. И, на самом деле, он это исполнял. Бывает же такое, когда тренер говорит одно, делает другое. Я с этим тоже сталкивался. Конечно, после таких тренеров не хочется продолжать работать, и хочешь сменить клуб, и уйти в другое место, и получить новый шанс.