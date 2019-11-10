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«Минсктранс»: Google намерен заключить договор на получение оперативных данных по нахождению транспорта
Источник материала: СТВ
Будет ли совершенствоваться приложение, которое показывает, в какое время прибудет общественный траспорт, рассказали в программе
Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГП «Минсктранс»:
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«Минсктранс»: Google намерен заключить договор на получение оперативных данных по нахождению транспорта
Будет ли совершенствоваться приложение, которое показывает, в какое время прибудет общественный траспорт, рассказали в программе «Большой город».
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