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Собрать кубик Рубика одной рукой и показать ментальную магию. Чем удивляют фокусники на иллюзионном фестивале в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ловкость рук и никакого мошенничества. Международный иллюзионный фестиваль в эти дни собрал в Минске самых известных фокусников и иллюзионистов Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 40 волшебников из России, Литвы, Украины и Беларуси демонстрируют свое мастерство в четырех номинациях: сценическая, комическая и ментальная магия, микромагия.
Фестиваль в Беларуси – единственный в своем роде. Это хорошая возможность и себя показать, и научиться новым изобретательствам.
Алан Гладков, участник Международного фестиваля фокусников Magic Show (Литва):
Сегодня я покажу два номера. Один будет в жанре микромагии. Сюжет: бар, у меня заказали два коктейля. Я их волшебным способом приготовлю. А также будет комический номер, в котором заставлю всех смеяться.
Виталий Павлоградский, организатор Международного фестиваля фокусников Magic Show:
Минск стал столицей волшебства на два дня. 12 ноября иллюзионисты встретятся в формате лекций и семинаров, где поделятся своими секретами магии.
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Собрать кубик Рубика одной рукой и показать ментальную магию. Чем удивляют фокусники на иллюзионном фестивале в Минске
Новости Беларуси. Ловкость рук и никакого мошенничества. Международный иллюзионный фестиваль в эти дни собрал в Минске самых известных фокусников и иллюзионистов...
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