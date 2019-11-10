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Мониторы в общественном транспорте Минска: когда появятся везде
Источник материала: СТВ
Как будут усовершенствован общественный транспорт Минска, рассказали в программе
Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГП «Минсктранс»:
Новые единицы транспорта: и троллейбусы, и автобусы будут оснащены?
Олег Дзюбенко:
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Как будут усовершенствован общественный транспорт Минска, рассказали в программе «Большой город». Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора –...
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