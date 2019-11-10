По 100 штук ежегодно. Когда электронные табло появятся на всех остновках Минска?

Источник материала: СТВ

Планируется ли в будущем, чтобы электронное табло было на всех остановках, узнали в программе «Большой город» .

Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГП «Минсктранс»:

На сегодняшний день в городе Минске 2,5 тысячи остановочных пунктов. Мы установили табло только 460 штук. В планах ежегодно по 100 штук электронных табло устанавливать на установочных пунктах.