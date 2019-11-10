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По 100 штук ежегодно. Когда электронные табло появятся на всех остновках Минска?

11.11.2019 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Планируется ли в будущем, чтобы электронное табло было на всех остановках, узнали в программе «Большой город».

Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора главный инженер ГП «Минсктранс»:
На сегодняшний день в городе Минске 2,5 тысячи остановочных пунктов. Мы установили табло только 460 штук. В планах ежегодно по 100 штук электронных табло устанавливать на установочных пунктах.

По 100 штук ежегодно. Когда электронные табло появятся на всех остновках Минска?

Люди в материале: Олег Дзюбенко
 
Теги: Минск
 
 
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Планируется ли в будущем, чтобы электронное табло было на всех остановках, узнали в программе «Большой город». Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального...
 
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