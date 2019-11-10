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По 100 штук ежегодно. Когда электронные табло появятся на всех остновках Минска?
Источник материала: СТВ
Планируется ли в будущем, чтобы электронное табло было на всех остановках, узнали в программе
Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГП «Минсктранс»:
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Планируется ли в будущем, чтобы электронное табло было на всех остановках, узнали в программе «Большой город». Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального...
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