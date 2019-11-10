ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске задержаны иностранцы, которые подозреваются в хищении с банковских карт

11.11.2019 13:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске задержана группа иностранцев, которая похищала деньги с банковских карт белорусов. 

Как сообщает МВД Беларуси, практически по всем регионам республики прошла волна хищений. Жертвами оказались продавцы, которые работали на онлайн-площадках. Под подозрение правоохранителей попала группа иностранцев, в которую входили люди от 15 до 37 лет. 

Когда фигуранты в очередной раз приехали в Беларусь, они были задержаны на съёмной квартире в Витебске. 

Подозреваемые действовали по одной схеме. Во время звонка участник группы представлялся индивидуальным предпринимателем и говорил, что хочет купить товар для своего интернет-магазина. Звонивший предлагал оплатить покупку банковским переводом, а потом забрать её самостоятельно или курьером. 

Чтобы подтвердить перевод денег, фигурант просил идентификационный номер паспорта собеседника и коды, приходившие на телефон. После этого подозреваемый получал доступ к интернет-банкингу жертвы и похищал деньги с карт-счёта. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение путём использования компьютерной техники». В настоящее время установлены четыре факта хищения, однако предполагается, что потерпевших намного больше. В Минске к правоохранителям обратились около 50 человек, у которых деньги были похищены аналогичным образом. 

В прошлом месяце сообщалось о задержании в Минске двух молодых людей, которые подозревались в мошенничестве. 

Они просили у детей телефоны и оформляли микрозаймы – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Витебске задержана группа иностранцев, которая похищала деньги с банковских карт белорусов.  Как сообщает МВД Беларуси, практически по всем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамваи «Метелица» в Минске обновят и пустят по всем маршрутам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика