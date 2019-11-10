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В Витебске задержаны иностранцы, которые подозреваются в хищении с банковских карт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске задержана группа иностранцев, которая похищала деньги с банковских карт белорусов.
Как
Когда фигуранты в очередной раз приехали в Беларусь, они были задержаны на съёмной квартире в Витебске.
Подозреваемые действовали по одной схеме. Во время звонка участник группы представлялся индивидуальным предпринимателем и говорил, что хочет купить товар для своего интернет-магазина. Звонивший предлагал оплатить покупку банковским переводом, а потом забрать её самостоятельно или курьером.
Чтобы подтвердить перевод денег, фигурант просил идентификационный номер паспорта собеседника и коды, приходившие на телефон. После этого подозреваемый получал доступ к интернет-банкингу жертвы и похищал деньги с карт-счёта.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение путём использования компьютерной техники». В настоящее время установлены четыре факта хищения, однако предполагается, что потерпевших намного больше. В Минске к правоохранителям обратились около 50 человек, у которых деньги были похищены аналогичным образом.
В прошлом месяце сообщалось о задержании в Минске двух молодых людей, которые подозревались в мошенничестве.
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Новости Беларуси. В Витебске задержана группа иностранцев, которая похищала деньги с банковских карт белорусов. Как сообщает МВД Беларуси, практически по всем...
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