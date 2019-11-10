|
Трамваи «Метелица» в Минске обновят и пустят по всем маршрутам
Источник материала: СТВ
О трамвае «Метелица» рассказали в программе
Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГП «Минсктранс»:
Это такое экспериментальное движение во время II Европейских игр, сейчас он отправился на доработку, будет проведена над ним работа над ошибками и он снова вернется на улицы города. По какому конкретному маршруту он будет ездить? Может он будет не один?
Олег Дзюбенко:
Сколько таких «Метелиц» будет закуплено и в какие сроки?
Олег Дзюбенко:
В чем ее преимущество?
Олег Дзюбенко:
Что конкретно там предусмотрено для пассажиров?
Олег Дзюбенко:
Это будет сюрприз для пассажиров?
Олег Дзюбенко:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О трамвае «Метелица» рассказали в программе «Большой город».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)