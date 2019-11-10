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«Очень большая гордость у всей семьи». В Витебске прошла торжественная церемония прощания десантников с воинской службой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебские десантники прощаются со срочной службой. Особый для гвардейцев ритуал состоялся на площади Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественным маршем прошли более 300 военнослужащих. Это место называют символом стойкости и мужества защитников Отечества. Возложение цветов к памятнику воину-десантнику – еще одна традиция 103-й бригады. Здесь полтора года назад военнослужащие начинали свой путь в армии – принимали присягу. Первые увольнения по стране начнутся 12 ноября.
Тамара Иванова, бабушка военнослужащего:
Екатерина Чубукова, сестра военнослужащего:
Денис Кривенцов, заместитель командира по идеологической работе 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Проводы на площади Победы – традиция одного из крупнейших воинских подразделений страны. В 103-й воздушно-десантной бригаде служат ребята со всей Беларуси. Из 300 увольняемых в запас 30 решили продолжить службу уже на контрактной основе.
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«Очень большая гордость у всей семьи». В Витебске прошла торжественная церемония прощания десантников с воинской службой
Новости Беларуси. Витебские десантники прощаются со срочной службой. Особый для гвардейцев ритуал состоялся на площади Победы, сообщили в программе Новости «24...
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