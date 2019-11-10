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«Очень большая гордость у всей семьи». В Витебске прошла торжественная церемония прощания десантников с воинской службой

11.11.2019 13:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Витебские десантники прощаются со срочной службой. Особый для гвардейцев ритуал состоялся на площади Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень большая гордость у всей семьи». В Витебске прошла торжественная церемония прощания десантников с воинской службой

«Очень большая гордость у всей семьи». В Витебске прошла торжественная церемония прощания десантников с воинской службой

Торжественным маршем прошли более 300 военнослужащих. Это место называют символом стойкости и мужества защитников Отечества. Возложение цветов к памятнику воину-десантнику – еще одна традиция 103-й бригады. Здесь полтора года назад военнослужащие начинали свой путь в армии – принимали присягу. Первые увольнения по стране начнутся 12 ноября.

«Очень большая гордость у всей семьи». В Витебске прошла торжественная церемония прощания десантников с воинской службой

Тамара Иванова, бабушка военнослужащего:
Подрос, возмужал, стал такой мужчина настоящий.

«Очень большая гордость у всей семьи». В Витебске прошла торжественная церемония прощания десантников с воинской службой

Екатерина Чубукова, сестра военнослужащего:
Очень большая гордость у всей семьи за Сашу, потому что отслужил, стал настоящим мужчиной, приобрел мужественность, цель в жизни. Возможно, даже пойдет по стопам военным.

«Очень большая гордость у всей семьи». В Витебске прошла торжественная церемония прощания десантников с воинской службой

Денис Кривенцов, заместитель командира по идеологической работе 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Наши военнослужащие отточили свое мастерство на новой технике, которая поступила в этом году в наше соединение. Получили воинские специальности, которые, в частности, пригодятся им и в повседневной жизнедеятельности после увольнения в запас.

«Очень большая гордость у всей семьи». В Витебске прошла торжественная церемония прощания десантников с воинской службой

«Очень большая гордость у всей семьи». В Витебске прошла торжественная церемония прощания десантников с воинской службой

Проводы на площади Победы – традиция одного из крупнейших воинских подразделений страны. В 103-й воздушно-десантной бригаде служат ребята со всей Беларуси. Из 300 увольняемых в запас 30 решили продолжить службу уже на контрактной основе.

Люди в материале: Денис Кривенцов, Тамара Иванова, Екатерина Чубукова
 
 
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Новости Беларуси. Витебские десантники прощаются со срочной службой. Особый для гвардейцев ритуал состоялся на площади Победы, сообщили в программе Новости «24...
 
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