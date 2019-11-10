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Мужчина-Лев – щедрый друг и ревнивый муж. Изучаем знаки Зодиака

11.11.2019 13:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Помните старую шутку: «где чаще всего можно встретить зайца?», ответ на которую – в общественном транспорте? Так вот, Львов чаще всего можно встретить в кругу влиятельных людей, где они обсуждают мировые проблемы. 

Общая характеристика 

Львам не знакомы такие понятия, как «робость», «застенчивость», «смущение», «стеснительность» и иже с ними. Мужчины-Львы всегда уверены в своих силах и в своём праве на роскошную жизнь. Представители пятого знака Зодиака любят общаться снисходительным тоном и раздавать советы, которые, в отличие от советов Водолеев, проносят пользу отнюдь не всегда. 

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Мужчины-Львы любят жить на широкую ногу, экономить они попросту не умеют. Деньги есть – гуляем, ребята! Денег нет – что ж, ждём до зарплаты. Представители пятого знака Зодиака отличаются щедростью. Они без каких-либо внутренних терзаний запросто отдадут половину своей пачки чипсов или вообще купят для собеседника отдельную. На дни рождения и иные праздничные мероприятия всегда приходят с дорогими подарками, чем иногда могут поставить других в неловкое положение. 

Хотя Львы довольно умны, они падки на лесть, из-за чего могут быть жертвами манипуляции. И, напротив, критику представители пятого знака Зодиака не выносят. На малейшее замечание могут ответить так, что их собеседнику захочется уйти, найти для себя пещеру и больше никогда не появляться под светом Солнца. Впрочем, к своим друзьям Мужчины-Львы проявляют больше терпения, могут поскрипеть зубами, но слишком резко отвечать не станут. 

Работоспособность 

Работник-Лев может быть в коллективе или душой компании, или причиной вечных ссор. Он обожает вмешиваться в чужие дела и раздавать советы, о которых не просят, за что коллеги его недолюбливают. Вообще, в работоспособности Львы уступают многим другим знакам Зодиака, но правильно выбранная должность может существенно улучшить положение дел. Если Льва определить в рекламу или другую работу, связанную с налаживанием связей и продвижением продукции, представители пятого знака Зодиака будут справляться великолепно. 

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Начальник-Лев в целом неплох. Его волнуют только результаты. Он вполне может спустить с рук опоздания, отгулы и даже некоторую долю фамильярности, если его подчинённые демонстрируют великолепные результаты. Львы умеют правильно распределять задачи, основываясь на способностях людей. Впрочем, есть и минусы. Большинство заслуг представители пятого знака Зодиака будут присваивать себе. А если подчинённые плохо справляются с работой, то Львы могут выйти из себя и наорать. 

Любовь 

Представители пятого знака Зодиака умеют красиво ухаживать и, как уже говорилось, не скупятся на подарки. Львы романтичны, поэтому вполне могут читать своей возлюбленной стихи и петь под гитару. Очаровать они умеют, однако Мужчины-Львы не столько любят, сколько хотят быть любимыми. Они очень ревнивы и желают быть центром вселенной своей избранницы. Малейшие подозрения в неверности могут привести к скандалу. Мужчина-Лев не любит находиться в одиночестве, поэтому если с одной девушкой не повезло – найдёт другую. Представители пятого знака Зодиака предпочитают спокойных домашних женщин, которые не ходят на дискотеки и не оспаривают лидерство мужей. Таких жён Львы ценят, берегут и всячески заботятся о них. 

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Здоровье 

У Львов поистине царский запас жизненных сил. Конкуренцию в долгожительстве им способны составить только Скорпионы и Девы. Представители пятого знака Зодиака редко всерьёз воспринимают болезни, потому что почти всегда быстро выздоравливают без каких-либо усилий. Из-за этого могут не успеть обратиться к врачу в случае серьёзных проблем. Чаще всего переносят болезни на ногах. Главная опасность кроется в сердце. Поскольку Львы обладают крепким здоровьем и выносливым телом, они иногда забывают о необходимости следить за нагрузками и в итоге могут надорваться. 

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