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Концертная программа мастеров искусств «Во славу общей Победы» состоится 15 ноября в Минске
11.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Концертная программа мастеров искусств Беларуси «Во славу общей Победы» состоится 15 ноября в Белом зале Храма-памятника в честь всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусском культурном центре духовного Возрождения.
«Зрителями концерта станут ветераны-участники Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда, малолетние узники концлагерей, ветераны боевых действий на территориях других государств. На мероприятие приглашены: руководители органов госуправления, общественных организаций, главы дипломатических миссий, главы религиозных конфессий в Беларуси», — рассказали организаторы.
Концертная программа состоится во время акции «Во славу общей Победы!», посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Акция служит становлению исторической памяти и сохранению правды о Великой Отечественной войне, в том числе того факта, что Великая Победа слагалась из усилий каждого отдельного человека — всех сынов и дочерей единой на тот момент большой Родины. Каждая народность многонационального государства внесла свой героический вклад в Победу», — добавили в центре.
Организаторами концертной программы являются Белорусский культурный центр духовного Возрождения и Приход в честь Всех Святых города Минска Минской Епархии Белорусской православной церкви.
Фото носит иллюстративный характер.
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Концертная программа мастеров искусств Беларуси «Во славу общей Победы» состоится 15 ноября в Белом зале Храма-памятника в честь всех Святых и в память о жертвах,...
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