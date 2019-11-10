Концертная программа мастеров искусств «Во славу общей Победы» состоится 15 ноября в Минске

Источник материала: Вороновская газета





Концертная программа мастеров искусств Беларуси «Во славу общей Победы» состоится 15 ноября в Белом зале Храма-памятника в честь всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусском культурном центре духовного Возрождения.

«Зрителями концерта станут ветераны-участники Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда, малолетние узники концлагерей, ветераны боевых действий на территориях других государств. На мероприятие приглашены: руководители органов госуправления, общественных организаций, главы дипломатических миссий, главы религиозных конфессий в Беларуси», — рассказали организаторы.

Концертная программа состоится во время акции «Во славу общей Победы!», посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Акция служит становлению исторической памяти и сохранению правды о Великой Отечественной войне, в том числе того факта, что Великая Победа слагалась из усилий каждого отдельного человека — всех сынов и дочерей единой на тот момент большой Родины. Каждая народность многонационального государства внесла свой героический вклад в Победу», — добавили в центре.

Организаторами концертной программы являются Белорусский культурный центр духовного Возрождения и Приход в честь Всех Святых города Минска Минской Епархии Белорусской православной церкви.

Фото носит иллюстративный характер.

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