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В Могилевской области за депутатский мандат продолжают бороться 63 кандидата в депутаты

11.11.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В Могилевской области за депутатский мандат продолжают бороться 63 кандидата в депутаты

В Могилевской области за депутатский мандат продолжают бороться 63 кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Могилевской областной избирательной комиссии Валерий Берестов.

Он отметил, всего в окружные избирательные комиссии региона поступило 102 комплекта документов от 82 выдвинутых кандидатов в депутаты. Окружные комиссии провели проверку соответствия порядка выдвижения кандидатов в депутаты требованиям Избирательного кодекса. Согласно их решениям в регионе было зарегистрировано 66 кандидатов в депутаты. Окружные избиркомы отказали в регистрации 16 претендентам. Среди основных причин –  предоставление в декларации о доходах и имуществе не соответствующих действительности сведений, имеющих существенный характер; недостаточное для регистрации кандидата количество достоверных подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидатом; наличие непогашенной судимости; наличие в подписных листах более 15% недостоверных подписей избирателей от общего количества проверенных.

Впоследствии двое уже зарегистрированных кандидатов в депутаты отозвали свои заявления о согласии баллотироваться. По одному кандидату в депутаты окружная комиссия отменила изначальное решение о регистрации за повторное нарушение Избирательного законодательства. Он дважды обращался в областную избирательную комиссию с жалобой, однако ее члены не нашли оснований удовлетворить обращение. Судебных исков на решения избирательных комиссий никто не подавал.

Таким образом, в предвыборной гонке в Могилевской области сегодня участвует 63 кандидата в депутаты. Из них 41% — беспартийные, 59% — представители различных политических партий. При этом безальтернативных округов, а их в регионе 13, нет. Самая высокая конкуренция в Могилевском – Центральном избирательном округе №85, где кандидатские удостоверения получили 8 человек, наименьшая – в Бобруйском сельском №80 (2 человека на мандат).     

Валерий Берестов обратил внимание, что сейчас идет заключительный этап избирательной компании – агитационный. До него все периоды проходили спокойно, планомерно, без излишнего напряжения, в правовом поле. Временные рамки выдерживались строго в соответствии с Планом организационных мероприятий, утвержденных Центральной избирательной комиссией. В регионе образованы областная, 13 окружных и 739 участковых избирательных комиссий.

«Для всех кандидатов в депутаты созданы равные условия ведения предвыборной агитации», — уточнил председатель Могилевской областной избирательной комиссии. Формы и методы кандидаты вправе определять сами. Они многообразны. Это митинги, встречи с избирателями, выступления по радио и телевидению, публикация программ в газетах, информационные плакаты, которые изготавливают избирательные комиссии.

Как рассказал Валерий Берестов, по данным на 11 ноября подано 56 заявок на проведение 499 встреч в закрытых помещениях с избирателями и 53 заявления на 899 мероприятий вне помещений. Что касается печатных изданий, то публикация программ кандидатов в депутаты возможна в двух центральных газетах – «Звязда» и «Рэспубліка». В нашем регионе это еще областная газета «Могилевские ведомости», а также районные. Однако использовать такое право можно лишь в одном из изданий на выбор. Кандидаты в депутаты также имеют право на одно пятиминутное выступление со своей предвыборной программой по государственному ТВ и одно — по государственному радио. У нас это ТРК «Могилев» и «Радио Могилев». Есть и такая форма агитации, как теледебаты. В них выразили желание участвовать 76% от кандидатов в депутаты.

«Если кандидату в депутаты покажется, что ему этих агитационных мероприятий недостаточно, он имеет право открыть специальный избирательный счет в подразделениях Беларусбанка», — подчеркнул Валерий Берестов.  Избирательный фонд создается добровольно для финансирования предвыборной агитации. Он может быть сформирован за счет собственных средств кандидата в депутаты (не более 1000 базовых величин). Граждане также имеют право вносить пожертвования. Размер взноса одного человека в совокупности не может превышать 5 базовых величин. Юрлицо может перечислить не более 10 БВ. Общая сумма расходов не должна превышать 1000 базовых. На сегодня 37 из 63 кандидатов в депутаты от нашего региона уже открыли специальные счета для сбора добровольных пожертвований в избирательные фонды.

Валерий Берестов добавил, что списки граждан, имеющих право участвовать в выборах депутатов Палаты представителей, составляются по каждому участку для голосования и подписываются председателем и секретарем участковой комиссии. На сегодняшний день в Могилевской области насчитывается чуть более 805 тыс. избирателей.

Выборы будут признаны состоявшимися, если в голосовании примет участие более половины избирателей округа, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах. Избранным будет считаться кандидат в депутаты Палаты представителей, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Комиссиями региона аккредитовано более 1 тыс. наблюдателей. Валерий Берестов подчеркнул, что наблюдатели могут аккредитовываться до дня выборов и даже в последний день.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.

http://mogilev-region.gov.by

 
Теги: Могилев
 
 
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