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Под Слуцком Citroen насмерть сбил пешехода

11.11.2019 14:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Слуцком районе. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.


Фото: СК

По данным следствия, 9 ноября, около 18.30, 28-летний водитель Citroen Xsara двигался по трассе Минск — Микашевичи в направлении столицы и вблизи поворота на деревню Кривая Гряда совершил наезд на 59-летнего местного жителя.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

В целях установления фактических обстоятельств произошедшего следователи просят граждан, которые располагают значимой информацией, записями видеорегистратора с места происшествия, обратиться в Слуцкий РОСК по телефонам: 8 01795 5−41−50, 8 044 553-77-50.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 92
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По данным следствия, авария произошла 9 ноября, около 18.30, на трассе Минск - Микашевичи.
 
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