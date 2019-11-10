Под Слуцком Citroen насмерть сбил пешехода

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Слуцком районе. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.



Фото: СК

По данным следствия, 9 ноября, около 18.30, 28-летний водитель Citroen Xsara двигался по трассе Минск — Микашевичи в направлении столицы и вблизи поворота на деревню Кривая Гряда совершил наезд на 59-летнего местного жителя.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

В целях установления фактических обстоятельств произошедшего следователи просят граждан, которые располагают значимой информацией, записями видеорегистратора с места происшествия, обратиться в Слуцкий РОСК по телефонам: 8 01795 5−41−50, 8 044 553-77-50.