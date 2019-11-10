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Под Слуцком Citroen насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами автомобиля в Слуцком районе. Об этом
По данным следствия, 9 ноября, около 18.30, 28-летний водитель Citroen Xsara двигался по трассе Минск — Микашевичи в направлении столицы и вблизи поворота на деревню Кривая Гряда совершил наезд на 59-летнего местного жителя.
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.
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По данным следствия, авария произошла 9 ноября, около 18.30, на трассе Минск - Микашевичи.
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