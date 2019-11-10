Можно ли подкармливать лебедей, оставшихся зимовать на Случи

Источник материала: Слуцк Город





В центре города на реке Случь осталась зимовать пара лебедей. Слутчане даже дали им имена – Януш и София. Жители от мала до велика в восторге от птиц, с удовольствием фотографируют их и подкармливают. Стоит ли кормить птиц, рассказала директор Слуцкого эколого-биологического центра учащихся Тамара Анатольевна Коледа.

Зимующие лебеди в Беларуси уже не редкость. По данным орнитологов, ежегодно в теплые края не улетают сотни пернатых.

— Это связано прежде всего с тем, что зимы стали теплее, озера и реки полностью не покрываются льдом. Птицы понимают, что корм они могут найти здесь, и не тратят силы для полета в теплые края, — пояснила Тамара Анатольевна. — Подкармливать птиц стоит не всегда. Они могут и должны находить себе пропитание сами. Если вода не покрыта льдом, то угрозы остаться без пищи нет. Если водоем покрылся льдом, то птицы могут перелететь в другое место. Лебеди обладают хорошей жировой прослойкой, которая способна защитить птицу от голода.

Чтобы не навредить птице, помните несколько правил:

водоплавающих птиц нужно подкармливать только в суровые морозы (-15oС и ниже), чтобы у них было время улететь на зимовку и не было соблазна остаться;

подкармливать регулярно стоит только ослабленных и покалеченных особей;

лучшая пища – вареная каша наример, овсяная), вареные или сырые овощи;

нельзя кормить птиц белым и черным хлебом, так как он вызывает брожение в желудке.

От такого корма птица может погибнуть из-за обманчивого чувства насыщения, организм теряет энергию и замерзает.