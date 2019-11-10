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Предупреждение: в Слуцк придут ночные заморозки
11.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Ночные заморозки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 12 ноября, в Слуцке утром прогнозируется туман, на отдельных участках дорог гололедица.
Во вторник в Беларуси будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидаются туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью слабый, днем 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.
В Слуцке будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололёд, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью слабый, днём 4-9 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью от -1 до +4, при прояснениях -2 -4, максимальная днём +6 +11.
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Во вторник в Беларуси будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидаются туман, слабый гололед, на отдельных участках...
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