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Предупреждение: в Слуцк придут ночные заморозки

11.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Ночные заморозки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 12 ноября, в Слуцке утром прогнозируется туман, на отдельных участках дорог гололедица.

Во вторник в Беларуси будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидаются туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью слабый, днем 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Слуцке  будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололёд, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью слабый, днём 4-9 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью от -1 до +4, при прояснениях -2 -4, максимальная днём +6 +11.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Во вторник в Беларуси будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидаются туман, слабый гололед, на отдельных участках...
 
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