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На Вокзальной планируют построить часовню – жителей Горок приглашают обсудить проект

11.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В Горках планируют построить богослужебную часовню на улице Вокзальной —  на месте бывшей автостоянки в районе городского стадиона и Дрибинского кладбища. Заказчик проекта — община Прихода всех Белорусских Святых.  По этому поводу с 23 ноября по 18 декабря пройдет общественное обсуждение.

 

На Вокзальной планируют построить часовню – жителей Горок приглашают обсудить проект
Снимок использован для иллюстрации. Фото Михаила Левцова

 

Познакомится с экспозиционными материалами можно будет в фойе райисполкома с 23 ноября. Презентация проекта пройдет с 25 по 27 ноября.

 

Куда до 15 декабря можно направлять замечания и предложения?

 

213410, Горки, ул. Якубовского, д. 9, кабинет 5

Тел/факс 8(02233) 7-64-69, 7-64-49

Официальный сайт райисполкома


 
 
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  В Горках планируют построить богослужебную часовню на улице Вокзальной —  на месте бывшей автостоянки в районе городского стадиона и Дрибинского...
 
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