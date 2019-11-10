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На Вокзальной планируют построить часовню – жителей Горок приглашают обсудить проект
11.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В Горках планируют построить богослужебную часовню на улице Вокзальной — на месте бывшей автостоянки в районе городского стадиона и Дрибинского кладбища. Заказчик проекта — община
Познакомится с экспозиционными материалами можно будет в фойе райисполкома с 23 ноября. Презентация проекта пройдет с 25 по 27 ноября.
Куда до 15 декабря можно направлять замечания и предложения?
213410, Горки, ул. Якубовского, д. 9, кабинет 5
Тел/факс 8(02233) 7-64-69, 7-64-49
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В Горках планируют построить богослужебную часовню на улице Вокзальной — на месте бывшей автостоянки в районе городского стадиона и Дрибинского...
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