На Вокзальной планируют построить часовню – жителей Горок приглашают обсудить проект

Источник материала: Горецкий вестник

В Горках планируют построить богослужебную часовню на улице Вокзальной — на месте бывшей автостоянки в районе городского стадиона и Дрибинского кладбища. Заказчик проекта — община Прихода всех Белорусских Святых . По этому поводу с 23 ноября по 18 декабря пройдет общественное обсуждение.







Познакомится с экспозиционными материалами можно будет в фойе райисполкома с 23 ноября. Презентация проекта пройдет с 25 по 27 ноября.

Куда до 15 декабря можно направлять замечания и предложения?

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