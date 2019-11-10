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«Сам от себя не ожидал». Как два молодых комбайнера из райагропромтехники стали лучшими на «Дожинках»

11.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Победитель среди комбайнеров молодежных экипажей Александр Новиков из ОАО «Горецкая райагропромтехника» четвертый сезон на жатве. Денис Анисимов и вовсе второй раз участвовал в страде и занял второе место в этой номинации. Главный агроном Иван Маршалок не скрывает: от молодых комбайнеров таких результатов не ожидали, но трудолюбие и желание обучаться привели их к успеху.

 

«Сам от себя не ожидал». Как два молодых комбайнера из райагропромтехники стали лучшими на «Дожинках»

Александр Новиков и Денис Анисимов. Фото Михаила Левцова

 

Александр — выпускник СШ № 1 в Горках, Денис — из деревни с красивым названием Рай Витебской области. В профессию их привело увлечение техникой.

Александр после окончания Шкловского училища получил специальность тракториста-машиниста. Устроился на работу в горецкую райагропромтехнику. Первые уроки на комбайне получил у мужа сестры — был у него помощником. В прошлом году остановился в шаге от покорения тысячной отметки. Подвел двигатель. На нынешней жатве Александр впервые поставил личный рекорд: преодолел тысячный рубеж по намолотам зерна, заработал 1200 рублей и поднялся на первую ступеньку пьедестала почета районных «Дожинок».

Александр убежден, что при желании можно хорошо заработать и в сельском хозяйстве. «Мне нравится управлять техникой на полях. У нас много разных видов работ. Во время посевной на МТЗ-1221 обрабатываю почву, на кормозаготовке на МТЗ-3022 вожу сенаж. А какая красота во время жатвы, когда бороздишь поля на комбайне!»

 

«Я сам от себя не ожидал, что получится занять первое место среди комбайнеров молодежных экипажей»

 

После окончания училища в поселке Высокое в активе Дениса Анисимова были три профессии: тракторист, экскаваторщик и водитель. Работу в райагропромтехнике нашел по объявлению. В Горки приехал вместе с женой Викторией.

«Коллектив в нашем хозяйстве очень хороший, — говорит Денис. — Сергей Витюнов и другие коллеги помогали побыстрее освоить все тонкости регулировки и настройки агрегатов. На полях мы соревновались друг с другом. Уроки профессионалов своего дела и хороший урожай помогли мне заявить о себе».

Молодым комбайнерам сельхозпредприятия есть на кого равняться. В следующем году наши герои намерены улучшить свои результаты.

 

Елена Агейчик


 
 
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  Победитель среди комбайнеров молодежных экипажей Александр Новиков из ОАО «Горецкая райагропромтехника» четвертый сезон на жатве. Денис Анисимов и вовсе...
 
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