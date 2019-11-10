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«Сам от себя не ожидал». Как два молодых комбайнера из райагропромтехники стали лучшими на «Дожинках»
11.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Победитель среди комбайнеров молодежных экипажей Александр Новиков из
Александр — выпускник СШ № 1 в Горках, Денис — из деревни с красивым названием Рай Витебской области. В профессию их привело увлечение техникой.
Александр после окончания Шкловского училища получил специальность тракториста-машиниста. Устроился на работу в горецкую райагропромтехнику. Первые уроки на комбайне получил у мужа сестры — был у него помощником. В прошлом году остановился в шаге от покорения тысячной отметки. Подвел двигатель. На нынешней жатве Александр впервые поставил личный рекорд: преодолел тысячный рубеж по намолотам зерна, заработал 1200 рублей и поднялся на первую ступеньку пьедестала почета
Александр убежден, что при желании можно хорошо заработать и в сельском хозяйстве. «Мне нравится управлять техникой на полях. У нас много разных видов работ. Во время посевной на МТЗ-1221 обрабатываю почву, на кормозаготовке на МТЗ-3022 вожу сенаж. А какая красота во время жатвы, когда бороздишь поля на комбайне!»
«Я сам от себя не ожидал, что получится занять первое место среди комбайнеров молодежных экипажей»
После окончания училища в поселке Высокое в активе Дениса Анисимова были три профессии: тракторист, экскаваторщик и водитель. Работу в райагропромтехнике нашел по объявлению. В Горки приехал вместе с женой Викторией.
«Коллектив в нашем хозяйстве очень хороший, — говорит Денис. — Сергей Витюнов и другие коллеги помогали побыстрее освоить все тонкости регулировки и настройки агрегатов. На полях мы соревновались друг с другом. Уроки профессионалов своего дела и хороший урожай помогли мне заявить о себе».
Молодым комбайнерам сельхозпредприятия есть на кого равняться. В следующем году наши герои намерены улучшить свои результаты.
Елена Агейчик
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«Сам от себя не ожидал». Как два молодых комбайнера из райагропромтехники стали лучшими на «Дожинках»
Победитель среди комбайнеров молодежных экипажей Александр Новиков из ОАО «Горецкая райагропромтехника» четвертый сезон на жатве. Денис Анисимов и вовсе...
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