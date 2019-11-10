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Вкусно и полезно. Грибы могут укрепить иммунную систему

11.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Экстракт грибов рейши, шиитаке и мейтаке повышает реакцию белых кровяных клеток. К такому выводу пришли австралийские ученые.

Вкусно и полезно. Грибы могут укрепить иммунную систему

Исследование показало, что грибы могут укрепить иммунную систему. Учёные обнаружили, что экстракт рейши, шиитаке и мейтаке повышает реакцию белых кровяных клеток. Эти три разновидности грибов имеют самый высокий уровень бета-глюканов — углеводов, которые обнаруживаются в стенках клеток грибков. Их можно найти и в других продуктах питания вроде овса. При этом человеческий организм самостоятельно бета-глюканы не производит. После их переваривания иммунная система воспринимает бета-глюканы в качестве инородной субстанции, что укрепляет её в борьбе с другими патогенами.

Исследования показывают, что бета-глюканы могут снижать уровень холестерина в крови, тем самым сокращая риск сердечно-сосудистых болезней. Есть также доказательства и того, что эти углеводы регулируют уровень сахара в крови и стимулируют иммунную систему. В ходе нынешнего исследования экстракт из трёх грибов был проверен на белых клетках человека в лаборатории.

Данное сочетание стимулирует макрофаги — разновидность белых кровяных клеток, которые определяют и уничтожают бактерии и другие вредные организмы. Макрофаги отправляют сигналы к клеткам, осуществляющим целый ряд функций, включая уничтожение бактерий. Кроме того, макрофаги выделяют цитокины, которые способствуют коммуникациям между клетками при иммунной реакции и стимулируют движение клеток по направлению к местам воспалений в организме.

Источник: medikforum.ru

 
 
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Экстракт грибов рейши, шиитаке и мейтаке повышает реакцию белых кровяных клеток. К такому выводу пришли австралийские ученые. Исследование показало, что
 
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