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У семьи прокурора Москвы нашли дом в Черногории, квартиру в Испании и дачу на Рублевке

11.11.2019 15:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семья прокурора Москвы Дениса Попова владеет дорогостоящей недвижимостью в Черногории, Испании и на Рублевке. Об этом рассказывается в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией, сообщает Meduza.

В Черногории у Попова, утверждает ФБК, есть восьмиквартирный дом с видом на озеро. Квартиры в этом доме сдаются в краткосрочную аренду, там же отдыхают и члены семьи Попова — ФБК удалось найти соответствующие фотографии в социальных сетях.


Скриншот с YouTube.com

Помимо этого, в Черногории Попов строит базу отдыха неподалеку от горнолыжного курорта Колашин на площади в один гектар. Как отмечается в расследовании, суммарная стоимость имущества, согласно официальной отчетности, составляет 3 миллиона евро.

По данным ФБК, эта недвижимость была приобретена в 2009—2011 годах Ириной Поповой, которая тогда была женой прокурора (позже они развелись). Ни она, ни Попов не указывали это в декларациях, официальная зарплата Попова тогда составляла 60 тысяч рублей в месяц, его жена была безработной. Ирина Попова также владеет квартирой в Испании, которую она купила в 2010 году за 645 тысяч евро.


Скриншот с YouTube.com

ФБК также выяснил, что члены семьи Попова владеют дорогостоящей недвижимостью в России. 79-летняя мать прокурора является собственником дачи на Рублевке, а его бывшая жена — базой отдыха в Астраханской области площадью в полтора гектара.

А что об этом говорит Кремль?

«Медуза»: Президент в сентябре после получения согласования Мосгордумы назначил новым прокурором Москвы (прокурором субъекта Федерации) Дениса Попова. И вот сегодня Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, согласно которому еще десять лет назад жена Попова купила недвижимость в Черногории, которую прокурор никак не отразил в декларации. Проводилась ли соответствующими органами администрации президента проверка имущества Попова перед его назначением? Будет ли проведена дополнительная проверка теперь после вновь открывшихся фактов?

Дмитрий Песков: Перед такими назначениями проводится очень тщательная проверка всех данных. Предоставляются данные, которые подлежат декларированию, в том числе и на предмет имущества, которое находится или в собственности, или во временном пользовании. Эти данные, естественно, самым тщательным образом проверяются. Сам факт назначения говорит о том, что никаких нарушений соответствующего законодательства не найдено.

«Медуза»: А по поводу того, что сейчас появились новые данные, будет ли какая-то дополнительная проверка со стороны контрольного управления администрации президента?

Песков: Если они посчитают необходимым это сделать… Понимаете, проверка, она проводилась. Проводилась проверка абсолютно детальная.

«Эхо Москвы»: Как-то регламентирована ответственность тех, кто проверяет? Бывали ли случаи, когда обнаруживалось, что это управление совершило ошибки, не все внимательно изучило или что-нибудь в этом духе?

Песков: Нет. Это, безусловно, регламентировано служебными обязанностями сотрудников этого управления и сферой деятельности по распределению обязанностей этого управления. Они выполняют свою работу.

«Эхо Москвы»: И к ним претензий не возникало никогда?

Песков: Нет.

 
 
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