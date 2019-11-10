«В мой дом тридцать раз врывались грабители». Африканер не хочет перевозить белорусскую жену в ЮАР

Источник материала: Tut.by

26 октября звезда белорусского бильярда Яна Шут сменила фамилию на Хэллидэй, выйдя замуж за южноафриканца Ричарда — тоже бильярдиста. Пока Ричард не видит для них будущего в ЮАР из-за криминала и стычек между людьми с разным цветом кожи. Яна и Ричард рассказали SPORT.TUT.BY о своей истории любви и планах на жизнь в Минске.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Когда встретил Яну, понял: она и есть та единственная»

Яна Шут — первая белорусская девушка, принявшая участие в международных соревнованиях по бильярду тринадцать лет назад. С тех пор она многого добилась: золото чемпионата мира по снукеру в смешанных командах, золото чемпионата мира по снукеру среди юнирок, две бронзы на чемпионатах Европы по снукеру, серебро и три бронзы женских командных соревнований по снукеру на чемпионатах Европы, золото и бронза чемпионата Европы по американскому пулу в дисциплинах «десятка» и «восьмерка» соответственно.

Планом Яны было выиграть мировое первенство по снукеру среди взрослых, после чего она хотела открыть школу собственного имени. Знакомство с южноафриканцем Ричардом Хэллидэем как минимум изменило порядок действий. Яна собирается стать ИП уже сейчас: открыть школу и тренировать с Ричардом.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Но обо всем по порядку.

— Это было в 2017 году на турнире в Китае, — Ричард вспоминает первую встречу с Яной. — Я увидел прекрасную девушку, сидевшую в одиночестве на трибуне. Обратился к ней, представился, спросил что-то про матчи. Незамысловатый разговор. Затем я не видел ее целый год. Яна — очень красивая. Сказать, что дружелюбная — словно ничего не сказать. Она мистическая!

— Даже так?

— Да. Она из тех девушек, которых хочется познавать — так много загадок в ней. Манера речи мягкая. Вот почему я ждал нашей следующей встречи.

Это случилось на тренировке в Китае в январе 2018-го. Вот только я не мог припомнить имя девушки. После нашей первой встречи я пытался найти ее на Facebook, но не смог. Не получилось написать ее имя на латинице правильно. К счастью, один парень подсказал мне, что ее зовут Яна.

— Я не знала, что у Ричарда есть брат-близнец и тоже бильярдист, — признается Яна. — Помню, как на той самой тренировке увидела парня, с которым общалась год назад. А рядом с ним «на ударе» спиной ко мне стоял еще один молодой человек. Он обернулся, и я растерялась. Не могла понять, с кем из этих двоих я знакома.

— Я подошел к Яне, предложил позаниматься вместе. Между делом мы немного пофлиртовали, — так Ричард успокоил возлюбленную.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В ту пору их было трудно отличить, — добавляет Яна. — Могла на завтраке сказать Ричарду «доброе утро», а потом извиняться перед Винсентом, так как перепутала братьев. На третий день заметила, что ростом, телосложением, голосом ребята разные. Помогал и пробор в волосах: у Винсента направо, у Ричарда налево.

Вскоре мы с Винсентом сыграли друг с другом на турнире, я выиграла. На этой почве у нашей компании появились свои шуточки, приколы. 13 января мы с Ричардом стали встречаться. Ненадолго разъехались по домам, снова сошлись в Китае и провели вместе три месяца. В марте поменяли статус на Facebook, а 4 апреля Ричард сделал мне предложение. Все очень быстро произошло: встретились, понравились друг другу, влюбились и осознали, что хотим провести всю жизнь вместе.

Ричарду 29 лет. Он давно искал кого-то, с кем хотел бы связать жизнь.

— А когда встретил Яну, — добавляет южноафриканец, — понял: она и есть та единственная. Ты всегда знаешь это, когда рядом с тобой тот, кто тебе нужен. Бывает, что в длительных отношениях нет того ощущения, которое может прийти за считанные мгновения, когда ты готов предложить девушки выйти замуж.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Мне всегда хотелось, чтобы отношения с мужчиной привели к свадьбе, семье и рождению детей, — отмечает 22-летняя Яна. — С Ричардом получилось так, что нам сразу было комфортно друг с другом. Сошлись характерами. Из конфликтов быстро выходили. Зачем искать кого-то еще, когда рядом с тобой тот самый человек, с которым хочешь строить будущее?

«С собой мы всегда берем два телефона — дешевый и тот, что получше. Если нападут, можно отдать дешевый»

Яна знала, что после замужества останется на родине, потому что «перевозить меня в ЮАР Ричард не хочет».

— Суть в том, что ЮАР — небезопасное место, — объясняет Яна. — Но когда любишь, никакие преграды не страшны. То есть наш переезд в ЮАР пугал не столько меня, сколько Ричарда. Он говорил, что не знает, сумел бы там оставить меня дома одну или нет. Хорошо, раз не ЮАР, то… Беларусь. Если нет, другая страна. Это не проблема, когда двое хотят быть вместе.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ричард уверен, что правительство ЮАР подталкивает к конфликту черное население страны с белым меньшинством. После падения апартеида в 1994 году здесь стал актуальным вопрос перераспределения земли и, в частности, выработки механизма скорейшей передачи земли белых фермеров черному большинству.

— Убийств в ЮАР довольно много, — говорит Ричард. — Это не то, что находится на виду, но происходит. Две недели назад, например, убили человека с моей улицы. Дело в том, что границу ЮАР легко пересечь, а среди нелегалов много преступников. И если чернокожий парень ворвется в мой дом, а я выстрелю в него и, не дай Бог, убью, меня осудят за убийство. То есть если он будет вооружен чем угодно, пусть даже ножом, и будет угрожать моей жизни, я не имею права пристрелить его.

По словам Ричарда, он вырос в районе, где вероятность быть ограбленным — пятьдесят на пятьдесят. Его грабили примерно десять-пятнадцать раз. Это многому учит. Так, говорит он, не стоит брать с собой много наличных денег.

— А если все же необходимо, ты прячешь их в носки или разбиваешь по карманам. С собой мы всегда берем два телефона — дешевый и тот, что получше. Если нападут, можно отдать дешевый… Я каждый день должен быть готов, что в мой дом ворвутся грабители. А ведь мой дом похож на крепость: над окнами высокая стена, на окне — решетка, вдоль дома — провода с подведенным электричеством.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— У нас происходит практически то же, через что прошли в Зимбабве, где также было много африканеров и англичан, — с холодной улыбкой пробормотал Ричард. — Их выгнали из страны под угрозой смерти. Все уехали, и с тех пор экономика Зимбабве обрушилась.

Я тоже принадлежу к народу, известному как африканеры. Это моя культура. В ЮАР примерно шесть-семь миллионов африканеров. Мы хотим создать свою страну (на территории земли Ахой в 160 км к северу от Кейптауна. — Прим. TUT.BY), ждем решения других о стран о том, признают ли нас. Думаю, в следующие три-четыре года у нас может появиться свое государство. Если так, мы, возможно, вернемся. Я хочу этого. Люблю свою землю.





— Я бы не сказал, что белые и черные ненавидят друг друга в ЮАР. У меня полно чернокожих друзей, вместе с которыми вырос, — настаивает Ричард. — Но, знаете, трудно получить работу даже с приличным образованием. Я буду последним, кого возьмут на работу, выбирая между чернокожим человеком, ребятами из Индии, белой женщиной и мной.

Раньше у Ричарда был зал для бокса, потом бильярдный клуб. Теперь он готов браться за сезонную работу. Будучи чемпионом мира по английскому пулу и многократным победителем чемпионатов ЮАР, где конкуренция выше, чем на первенствах Африки, Ричарду необходимо работать где-то еще, так как игра в бильярд не приносит больших денег.

«Писала заявление в паспортном столе с обоснованием, что все-таки у нас с Ричардом должна быть одна фамилия»

Стремление Ричарда быть всегда на чеку на случай угрозы безопасности удивило Яну, когда она впервые принимала в гостях своего будущего супруга.

— Он был шокирован тем, что двери в наш дом, а мы живем в частном доме, могут быть не заперты, — вспоминает Яна. — Когда мы поднялись вдвоем на второй этаж, он закрыл дверь в комнату на замок и прислушивался к звукам. Заметил шум. Спросил, кто разговаривает внизу, так как голоса не были похожи на папу и маму. А там всего-то был включен телевизор.

Подобные рефлексы срабатывали у Ричарда и вовремя прогулок по городу. Он присматривался к пешеходами на противоположной стороне улицы с тем, чтобы понять, могут ли они повести себя непредсказуемо. Теперь Ричарду очень хорошо в Беларуси. Успокоился. Двери не закрывает. Чувствует себя в безопасности.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Что мне нравится в Беларуси больше всего? Яна, — не задумываясь отвечает Ричард, хотя вопрос был не о людях. — Мне нравится холод, так как в моей стране жарко постоянно. В Минске полно прекрасных старых зданий, очень легко добраться из одной точки города в другую. В ЮАР, для сравнения, общественный транспорт развит слабо, поэтому приходится передвигаться на такси.

Я бы хотел жить в своей стране, но никогда не поставлю перед выбором Яну. Мне нравится в Беларуси. Белорусы, как и африканеры, наверное, самые дружелюбные люди в мире, о чем я могу судить по опыту сотрудничества с посольством Беларуси в ЮАР. Там мне всегда помогают, дают больше информации, чем мне требуется.

Тем временем Яна десять раз получила отказ в выдаче южноафриканской визы, которую пыталась получить в посольстве ЮАР в России. Россиянам для поездке в ЮАР виза не нужна, так что, считает Яна, в посольство ЮАР в России «подаются одни белорусы»:

— Такое чувство, что просто не хотят пускать, а причины каждый раз разные. То я не указала, что у меня есть знакомые в ЮАР, хотя никто не спрашивал. То я еду в другой город, а не туда, где проживает мой знакомый. В тот раз я хотела попасть на турнир по снукеру… То мне советуют бронировать гостиницу без проведения оплаты, а потом говорят, что не дали визу именно потому, что не прошла оплата гостиницы. То меня просят прибыть в посольство в Москве, при том что я подавала документы через визовый центр. Как мне без паспорта ехать в Москву?

— После свадьбы Ричард отправился на родину, чтобы узаконить наш брак в ЮАР. Надеюсь, что статус жены гражданина ЮАР позволит наконец получить визу, рассказала Яна.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

С родителями Ричарда, его сестрой и дедушкой Яна познакомилась за три дня до свадьбы, которая прошла в Минске. Яна беспокоилась о том, какое первое впечатление сложится о ней у родственников мужа. Оказалось, что они счастливы, видя блеск в глазах Ричарда, когда он рядом с Яной.

— Неважно, откуда я, сказали и попросили хотя бы раз в месяц звонить им, — говорит Яна. — Сестре Ричарда Старлинг очень понравилось в Минске. Хочет приехать сюда еще и уже вместе с ребенком.

Свадьбой пара довольна. Гости соревновались на самый зажигательный танец вечера, родители всплакнули, а молодые насладились моментом, к которому они шли с весны. При подаче документов в ЗАГС каждый раз чего-то не хватало из-за необходимости предоставления нотариально заверенных бумаг о статусе жениха.

Пока молодожены разговаривают на английском языке, однако в следующий приезд Ричарда его запишут на курсы русского языка при БГУ. В семье Шут смеются, мол, китайские студенты в Беларуси первым делом учат язык, вот и Ричард скоро заговорит по-нашему.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вадим Шут, отец Яны и давний поклонник электромобилей , в восторге от зятя. Хвалит его за завтраки в постель для дочери, что сам Вадим делал для жены от силы несколько раз. За отзывчивость и предложения помочь по хозяйству, что Вадим хотел бы слышать чаще от сына.

Кстати, новую фамилию Яны в паспортном столе едва не переиначили на белорусский манер так, что в латинской транскрипции она отличалась бы от фамилии мужа.

— Helledy вместо Halliday, — смеется Яна. — Лицензированного перевода паспортисту оказалось недостаточно. Писала заявление с обоснованием, что все-таки у нас с Ричардом должна быть одна фамилия.

Жду с нетерпением, с чем столкнусь на соревнованиях. На чемпионат мира в декабре по пулу «девять» я уже зарегистрирована под фамилией Шут. Организаторы предупредили, чтобы привезла с собой старый паспорт и заверенную копию на английском языке свидетельства о браке. Что с визами? Самой интересно. В новом паспорте их нет — только в старом. Что ж, проверим на белорусско-литовской границе, пустят ли меня.