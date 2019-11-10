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Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 12 ноября

11.11.2019 15:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 12 ноября
АиФ

Ночные заморозки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 12 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидаются туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью слабый, днем 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4, при прояснениях - 2-4 градуса мороза. Днем будет 6-12 градусов тепла.

 
 
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Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4, при прояснениях - 2-4 градуса мороза. Днем будет 6-12 градусов тепла.
 
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