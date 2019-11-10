Источник материала: Новости Волковыска

Во время официального визита планируют подписать несколько двусторонних документов и бизнес-соглашений, направленные на развитие сотрудничества в различных направлениях.

Планируется, что во время официального визита в Австрию будет подписан ряд двусторонних документов и бизнес-соглашений о развитии сотрудничества по различным направлениям.

Ситуация в мире и регионе, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, тематика охраны окружающей среды.

12 ноября в Вене в узком и расширенном составах пройдут переговоры Президента Беларуси с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Также запланирована встреча Александра Лукашенко с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой.

И рабочий ужин с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем.

В это же время в Вене пройдет австрийско-белорусский бизнес-форум, в котором примут участие деловые круги двух стран, включая представителей крупного бизнеса.

Вице-председатель белорусско-австрийского общества Давид Штокингер, прокомментировал предстоящие встречи: "Австрия всегда выступала за нейтралитет, мы не являемся членами НАТО, а Беларусь - страна, которая несет мир. Это еще больше нас сближает. Мы всегда выступали за диалог и торговлю".

Он добавил, что отношения двух стран всегда основывались на доверии.