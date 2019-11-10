Корону вице-мисс конкурса «Мисс Мира Plus Size» взяла участница из Беларуси

Источник материала: Новости Волковыска

Завершился международный конкурс красоты «Мисс Мира Plus Size» 2019 года. Представительница Беларуси покидает его с короной вице-мисс. Бизнес-леди из Гомеля Наталья Колесникова уступила лишь представительницам из Бразилии и Суринам.

За корону вместе с Натальей боролись участницы из Бразилии, Украины, России, Латвии, Индии, Нидерландов, Суринама, Бельгии и Сингапура.

Свой путь к короне Наталья начала в сентябре этого года.

146 девушек приняли участие в проекте «Мисс Беларусь Plus Size».





Кастинг, отборочные этапы, помогли определить троку финалисток.

Наталья рассказала, что приняла участие в конкурсе, чтобы дать хороший пример дочери и вдохновить не только успехами в деловой сфере, но и красотой.

Наталья является совладелицей нескольких компаний: международный туризм, оптовая торговля стройматериалами, компания, занимающаяся строительно-монтажными работами.

Помимо деловой жизни, есть и семейная. Наталья счастливая жена и мама двух детей.

Любопытно, что в пятерку Топ вошла еще одна белоруска — Екатерина Лаздовская. Хоть и представляла девушка Латвию.

Екатерина родилось в городе Глубокое, но в возрасте 2 лет ее семья переехала в Латвию.

Сейчас Екатерина имеет сеть салонов красоты в своем родном городе, в связи с чем часто бывает в Беларуси.