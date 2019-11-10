Источник материала: Новости Волковыска

17 ноября в нашей стране пройдут Парламентские выборы. Сформировано около 5,8 тысяч участков для голосования. Досрочное голосование начнется с 12 ноября и продлится до 16 ноября.

Всего зарегистрировано 558 членов кандидатов в депутаты. Из них 6 по Волковысскому избирательному округу. Какие средние зарплаты среди кандидатов в Беларуси? Кто зарабатывает больше всех?

Согласно законодательству при регистрации заявления все кандидаты обязаны задекларировать свои доходы. Конечно, самые крупные доходы обозначены у представителей бизнеса.

Некоторые цифры не только удивляют, но и поражают впечатление простого обывателя.

Например, общий доход ИП Светланы Яцыны составил 362 тысяч рублей. В перечень ее собственности входит не только 15% доли ООО «Фьюча Технолоджис», но и жилой дом, два участка, автомобиль.

Также впечатляет сумма годового дохода Дмитрия Дашкевича, директора ООО «Дашкевич-Строй» около 273 тысяч рублей. Плюс в собственности две квартиры, участок, капитальное строение.

Много среди кандидатов в депутаты предпринимателей с общим доходом близким к 100 тысячам рублей.

Общая статистика показывает, что депутаты, идущие на второй срок, как правило имеют доход от суммы в 39 тысяч рублей в год, это около 3250 рублей в месяц.

Сами депутаты считают, что их зарплаты не так высоки, как кажется со стороны. Депутаты считают, что их зарплаты не так высоки, как может показаться. Но в сравнении с доходами большинства граждан они все же большие.

Сколько же получают не самые богатые депутаты?

В депутаты подано много заявлений среди представителей сферы образования и медицины, что дает истинное представление о средних зарплатах в стране.

В Брестском районе учитель средней школы Светлана Лысенко указала годовой доход около 7 тысяч рублей, в среднем в месяц 580 рублей.

Медсестра Юлия Черняк из Бобруйска получает около 830 рублей в месяц, ее годовой доход почти 10 тысяч в месяц.

Директора школ указывают в среднем около 20 тысяч рублей в год, что равно 1600 рублей в месяц.