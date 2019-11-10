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«На 1000 рублей с небольшим можно жить». Какие пенсии у известных белорусских артистов и художников

11.11.2019 15:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Творческие работники по уровню зарплат сильно отстают от средних по стране. В сентябре они в среднем получали по 679 рублей, в то время как средняя получка была почти 1109 рублей. А сколько эти работники получают на пенсии? Напомним, в сентябре средняя пенсия по возрасту составляла почти 447 рублей. FINANCE.TUT.BY поговорил с известными белорусскими деятелями культуры и искусства, которые получают пенсию, и узнали, какие это суммы и доплачивают ли им за заслуги перед государством.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Артист: «Пенсия, как и зарплата, — ее много не бывает»

Фото с сайта www.syabry.com

По мнению Анатолия Ярмоленко — солиста и руководитель ансамбля «Сябры», народного артиста Беларуси, «пенсия у нас, конечно же, должна расти, но нужно исходить из возможностей государства».

— Моя пенсия отличается от среднестатистической, я получаю около 600 рублей, — рассказывает Анатолий Ярмоленко. — У меня есть надбавка за звание «Народный артист», поэтому выходит больше. Вокалисты выходят на пенсию, когда отпоют 25 лет. Поэтому на заслуженный отдых я ушел уже лет 20 назад. Но надбавку стали давать только после 60 лет.

Артист говорит, что жизнь на пенсии и до нее у него ничем не отличается, потому что он продолжает работает так же активно.

— Поэтому я живу не на одну пенсию, — говорит Анатолий. — Я считаю, что нужно искать себе возможность работать, пока ты можешь это делать, пока здоровье позволяет, чтоб зарабатывать себе на жизнь дополнительно. С пенсионным возрастом у нас должна быть гибкая система, как во многих других странах. Нужно смотреть, сколько с какой профессией может работать человек. Было бы хорошо, чтоб тот, кто честно отработал 25 лет, мог получать пенсию и, если хочет, продолжать работать, без ограничений. Но у нас в принципе почти так оно и есть.

Артист считает, что в семье на пенсию можно прожить. Но суммы все равно должны расти.

— У моей жены пенсия около 400 рублей, у меня 600. Заправиться пару раз, чтоб была машина, продукты купить. В семье, думаю, на пенсию прожить можно. Вопрос только как? — задается вопросом артист. — Конечно, пенсия — это такая вещь, как и зарплата, — ее много не бывает. Всегда найдешь, куда потратить свои заработанные средства. Но объективно ее нужно поднимать. И они у нас потихоньку растут. У тех, кто честно работает или честно работал, должен быть удовлетворительный уровень жизни. Не только покушать и не умереть, но еще и отдохнуть, и приодеться.

Анатолий Ярмоленко говорит, что хотелось бы, чтоб пенсия была не менее 700 рублей. А лучше 1000 рублей и больше.

— Это так хотелось бы, для того чтобы иметь возможность жить нормально. А если чтоб иметь возможность отложить, съездить на отдых, но тогда сумма и больше нужна, — рассуждает артист. — Но нужно исходить из тех возможностей, которые есть у бюджета нашей страны. Я понимаю, откуда берутся какие суммы. Думаю, когда-нибудь мы придем и к тысяче. Мы медленно движемся к своему благосостоянию. У нас все время что-то меняется, что-то разрабатывается. Мы отошли от старой системы, но пока просто не пришли к новой. Мы в поисках.

Актриса: «Думаю, без излишеств можно жить на 1000 рублей с небольшим»

Наталья Гайда — белорусская певица и актриса оперетты, народная артистка БССР вышла на пенсию еще в 1994 году.

— Когда ее получила в первый раз, я заплакала, потому что сумма была очень маленькая. Думала: всю жизнь, с 17 лет работаю, коэффициент у меня был почти 4 — 3,8 с хвостом. Ведь нам говорили: работайте, чем больше стаж будет, тем выше пенсия. А потом коэффициент у всех стал 1,3. А все, что выше, — не считается, — рассказывает актриса. — Но потом пенсия немного, как и у всех, росла, потом надбавку 20% дали.

В последний раз Наталья Гайда получила 636 рублей пенсии. У нее есть «президентская надбавка» — 3 базовые величины (76,5 рубля). Несмотря на то, что актриса получает больше, чем среднестатистический пенсионер, она до сих пор работает в Государственном академическом музыкальном театре.

— Если бы я не работала, то даже на эту пенсию прожить было бы невозможно. Я привыкла к определенному образу жизни. Этой суммы бы не хватило. Тем более что я осталась одна, мой муж ушел в 2011 году. Он тоже был народным артистом (народный артист БССР Юрий Бастриков. — TUT.BY). И как-то вместе еще было попроще. А сейчас я живу одна в трехкомнатной квартире. И квартплата, и коммунальные у меня больших размеров, — говорит актриса. — Раньше у нас были льготы и по коммунальным, и на проезд, и отдых был за 20% стоимости. Потом их отменили. Поэтому слава Богу, что я работаю.

Наталья Гайда считает, что многие пенсионеры работают не потому, что им этого хочется.

— Был такой период, когда отправляли на пенсию всех, кто доработал до 55 и 60 лет. А потом оказалось, что молодежь и не хочет идти на некоторые места работать. Потому что зарплата небольшая. Пришлось возвращать пенсионеров, которые получают пенсию и еще подработать там могли бы, — вспоминает актриса. — У нас в театре, конечно, ситуация другая. В том плане, что там нужны все возрасты. И если в репертуаре есть роли, подходящие для тебя, ты можешь работать. Но иногда уже и по состоянию здоровья кто-то ушел бы, но только представишь, что придется жить на одну пенсию, — идешь и работаешь.

— Как правило, артисты уходят со сцены, когда умирают, если театр в них нуждается. Сцена нас лечит, дает энергию, — говорит актриса.

— Иногда идешь на спектакль и думаешь: «Что-то так тяжело уже, лучше бы дома посидеть». Но в театр приходишь, начинаешь гримироваться, зрители заходят в зал, шумят — и у тебя уже энергия появляется. Наверное, нам немного легче, чем людям других профессий, — рассказывает певица. — Думаю, без излишеств можно жить на 1000 рублей с небольшим. Это было бы более или менее. Но размеры пенсий зависят от состояния государства, все это понимают. Что делать, если мы не такие богатые, как другие страны.

Певица: «Пенсия уходит на еду, коммуналку, интернет, телефон и прочие обязательные платежи»

Надежда Микулич — певица, композитор, заслуженная артистка Беларуси тоже подрабатывает на пенсии. Говорит, что ни месяца, кроме летних, у нее не обходится хотя бы без одного концерта.

— Летом я живу на даче. Пенсия у меня 590 рублей. Я не знаю, сколько там добавляют, но надбавка за звание «заслуженный» у меня есть. Этой суммы на даче мне хватает, даже еще и остается, — рассказывает Надежда Микулич. — В деревне как-то меньше деньги тратятся. Кое-что свое есть — зелень, фрукты, овощи. Но пока вырастет все это, тоже приходится покупать.

Артистка говорит, что в деревню, где находится ее дача, приезжает автолавка. Это очень удобно, отмечает она, потому что не нужно далеко ходить. Однако в автолавке выбор продуктов не такой большой, как в минских магазинах. Поэтому и денег расходуется меньше.

— В Минске, если идешь в магазин, особенно если голодный, с полок берется все, что под руку попадается, — с улыбкой говорит певица. — Поэтому в магазин нужно ходить сытым. Тогда берешь необходимое — хлеб, молоко, а на всякие «прысмакi» не смотришь. И чек не доходит до 100 рублей.

По словам Надежды Микулич, пенсия у нее «уходит на еду, коммуналку, интернет, телефон и прочие обязательные платежи». Она говорит, что что-то себе купить уже проблематично.

— Если бывает какой-то концерт, то это дополнительный доход. Уже можно что-то позволить себе. Или аранжировку сделать. Потому что с пенсии не получается, тут уже нужно подкопить, отложить с нескольких концертов — это дорогое удовольствие, — рассказывает артистка. — Было бы неплохо, если бы пенсии были хотя бы 800 рублей. А 1000 рублей мне бы на все очень даже хватило.

Художница: «Мой доход сейчас ниже прожиточного минимума, прожить сложно»

Белорусский график Людмила Кальмаева до 1992 года работала преподавателем Белорусского государственного театрально-художественного института (ныне Белорусская государственная академия искусств. — Прим. авт.), а затем уехала в Нидерланды, где сейчас и живет. Однако в Беларуси регулярно проходят выставки работ художницы.

— Мой доход сейчас ниже прожиточного минимума в Нидерландах. Здесь он больше 1000 евро, — рассказывает Людмила Кальмаева. — Моя белорусская пенсия немного больше 200 рублей. И это то, что я заработала пока преподавала. Художники, которые просто состоят в союзе художников, за это не имеют никакой пенсии, никаких доплат. Училась я в Таллине, эти годы в стаж у меня тоже не вошли, потому что за границей. Это тоже повлияло на размер пенсии. Но я вообще не знаю художников, у которых были бы большие пенсии. Большинство таких, как я, где-то работали, занимались свободным творчеством. Но мы тогда не думали о пенсиях, конечно. Занимались творчеством — да и всё.

В Нидерландах художница пенсию не получает, «потому что не заработала ее там».

— Здесь престарелым платят пособие, которое формируется из налоговых отчислений. Его размер зависит от того, сколько лет ты был налогоплательщиком. Я здесь прожила уже больше 15 лет, но за это время накопилось немного. Получаю 460 евро в месяц. К счастью, от моего покойного мужа небольшая пенсия осталась — 300 с небольшим евро в месяц, — говорит Людмила Кальмаева. — Если все вместе сложить, получается около 800 евро. Поэтому даже небольшая белорусская пенсия помогает мне выжить.

Жилье в Нидерландах стоит недешево. Две трети своего дохода художница отдает за аренду жилья.

— Оно у меня дешевое — 530 евро в месяц. Потому что здесь даже 700 евро за жилье — дешево. А еще же и страховки оплатить надо, и телевизор, и телефон, — перечисляет Людмила Кальмаева. — На жизнь очень мало остается, прожить сложно.


Источник: kalmaeva.weebly.com

Художница говорит, что иногда ей удается заработать: у нее иногда заказывают портреты.

— Но заказов немного. Я живу в сельскохозяйственной провинции, и здесь не слишком много желающих получить свой портрет. Может, если бы я жила где-то в центре города, заказов было бы больше, — предполагает график. — Еще я веду курсы изобразительного искусства в своей мастерской, занимаюсь с учениками. Но все заработанное на этом в основном уходит на оплату аренды этой же мастерской и оплату отопления, электричества. Мне она еще дешево досталась, 103 евро всего. А вообще арендовать такую евро 300 стоит, и это тоже считается недорого. Хорошо, что здоровье позволяет себе на мастерскую заработать. Я живу в пригороде, домой ко мне на занятия никто бы не приезжал.

Кроме того, художница продает свои работы через сайт в интернете, но говорит, что очередей за картинами сейчас нет. А вот за выставки художникам не платят, платить приходится самим авторам. Людмила Кальмаева говорит, что удовольствие это довольно дорогое.

— Была у меня выставка в Национальном художественном музее, так там у меня купили целый триптих, хоть заработала. Плюс музей помог мне оформить работы, на это не пришлось тратиться. Потому что рамы и прочее недешево стоят, — говорит художница. — Последняя выставка у меня была в Витебске, закончилась в январе, сейчас небольшой перерыв.


Работы Людмилы Кальмаевой

Но несмотря на довольно скромную жизнь, в Беларусь художница возвращаться не собирается, потому что здесь в материальном плане будет еще сложнее.

— Я буду получать только белорусскую пенсию, на нее не проживу. А заказов на картины не будет. Потому что там меня знают меньше, чем здесь. Да и ученики у меня есть в Нидерландах.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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