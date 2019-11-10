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Машину оставили на парковке с открытыми окнами. Посмотрите, кто в ней оказался!
Источник материала: Tut.by
Оставлять автомобиль с незакрытыми окнами без присмотра — не самая лучшая идея, даже если на улице стоит жара. Из салона могут не только украсть вещи — его могут натурально захватить! При этом захватчиками могут быть совсем не люди. Именно такой случай попал на видео: посмотрите, что произошло.
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Хозяйке точно придется чистить салон.
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