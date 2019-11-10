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Машину оставили на парковке с открытыми окнами. Посмотрите, кто в ней оказался!

11.11.2019 15:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оставлять автомобиль с незакрытыми окнами без присмотра — не самая лучшая идея, даже если на улице стоит жара. Из салона могут не только украсть вещи — его могут натурально захватить! При этом захватчиками могут быть совсем не люди. Именно такой случай попал на видео: посмотрите, что произошло.

 
 
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