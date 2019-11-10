Британец пробежал по марафону во всех странах мира

Источник материала: Tut.by

Британец Ник Баттер стал первым человеком в мире, который пробежал 196 марафонов в 196 странах. Он сделал это ради того, чтобы собрать средства в фонд борьбы с раком простаты.





На реализацию идеи понадобилось почти 2 года, 455 перелетов и 10 паспортов с визами. В среднем Ник Баттер каждую неделю посещал три новые страны — а значит, пробегал три марафона. За это время его дважды ограбили, один раз покусала собака и девять раз он получал пищевое отравление.



На такой челлендж Ника Баттера вдохновил Кевин Веббер, с которым британец познакомился во время марафона в пустыне. У мужчины нашли рак простаты, врачи дали ему два года жизни — этот срок вышел как раз ко времени их встречи с Ником. А Кевин был не только жив, но и бежал по пескам Сахары. «Просто не жди диагноза. Слишком многие ждут, чтобы начать по-настоящему жить», — сказал он тогда британцу.



— Этот человек старается успеть как можно больше за то время, что у него осталось. Я хотел сделать для него что-то достаточно значимое, чтобы привлечь внимание СМИ и собрать средства на благотворительность, — делился с GO.TUT.BY Ник перед забегом в Беларуси.

Финальный забег в Греции он преодолел вместе с Кевином Веббером.

В Минске британец пробежал 42 км в декабре 2018 года.



— Что дальше? Я планирую посетить более сотни школ и представить документальный фильм о своем путешествии в 2020 году. Я надеюсь вдохновить молодежь открывать мир: я говорю о путешествиях, о беге и о тех удивительных уроках, которые я вынес из своего опыта, — написал он.