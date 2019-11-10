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Завтра начинается досрочное голосование по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

11.11.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

12 ноября начинается досрочное голосование по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.  По 16 ноября включительно будет организована работа на всех избирательных участках для граждан, которые не могут проголосовать в день выборов.

В период досрочного голосования и в день выборов (17 ноября 2019 г.) работа участковых комиссий определяется с учётом времени голосования, установленного Избирательным кодексом Республики Беларусь (с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов — при досрочном голосовании; с 8 до 20 часов — в день выборов).

Многие мстиславчане планируют прийти на избирательные участки заранее.

— Это удобно для избирателей, — убеждена жительница Мстиславля Антонина Парфенкова. — 17 ноября я буду работать, поэтому проголосую раньше. Каждый избиратель должен отдать свой голос за достойного человека, ведь именно он в будущем будет представлять наши интересы в парламенте.

Соб. инф.

 
 
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12 ноября начинается досрочное голосование по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.  По 16 ноября включительно...
 
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