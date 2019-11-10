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В Минске бастуют студенты МИУ
Источник материала: БДГ
Студенты одного из частых ВУЗов Минска провели акцию протеста в связи с непродлением университету аккредитации Министерством образования.
Забастовку, которая прошла утром в понедельник 11 ноября, инициировало студенческое самоуправление Минского инновационного университета (ранее - Минский институт управления).
Минобразования 5 ноября приняло решение не продлевать аккредитацию по пяти специальностям, на которых учится большинство студентов, или порядка 1 600 человек: «Программное обеспечение информационных технологий», «Экономика и управление на предприятии», «Правоведение», «Транспортная логистика», «Психология».
Сейчас руководством частного университета готовится апелляция на решение Министерства образования о лишении учебного учреждения аккредитации. Апелляцию планируют подавать 12 ноября. Окончательное решение будет принято в течение двух недель, пишет
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Студенты одного из частых ВУЗов Минска провели акцию протеста в связи с непродлением университету аккредитации Министерством образования.
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