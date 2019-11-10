В Минске бастуют студенты МИУ

Студенты одного из частых ВУЗов Минска провели акцию протеста в связи с непродлением университету аккредитации Министерством образования.

Забастовку, которая прошла утром в понедельник 11 ноября, инициировало студенческое самоуправление Минского инновационного университета (ранее - Минский институт управления).

Минобразования 5 ноября приняло решение не продлевать аккредитацию по пяти специальностям, на которых учится большинство студентов, или порядка 1 600 человек: «Программное обеспечение информационных технологий», «Экономика и управление на предприятии», «Правоведение», «Транспортная логистика», «Психология».