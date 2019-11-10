Источник материала: Новости Дзержинска

Начальник Дзержинского РОЧС встретился с работниками Фрунзенской участковой больницы.

Предупреждение пожаров и гибели от них людей – приоритетное направление службы МЧС. Работники МЧС всеми силами способами и методами стараются предупредить эту огненную стихию. Поэтому выбирая один из действенных способов отправляются в трудовые коллективы района. Как говорят спасатели: «Предупрежден– значит вооружен!».

Так, начальник Дзержинского РОЧС встретился с работниками Фрунзенской участковой больницы. В профилактической беседе Максим Баско по традиции начал своё выступление с ознакомления присутствующих с оперативной обстановкой, сложившейся на территории Республики и районе.

Вопросы соблюдения правил пожарной безопасности на рабочих местах, а также в быту были рассмотрены подробно и досконально.

Не упустили из вида вопрос и о приближающемся осенне-зимнем периоде, спасатели напомнили присутствующим привести в надлежащее состояние печное оборудование и установить в домовладениях автономные пожарные извещатели.

Без внимания не остались и вопросы детской шалости с огнем. Максим Валерьевич рассказал о главных причинах детской гибели, привёл жизненные примеры, которые не смогли оставить равнодушными всех присутствующих.

В завершении встречи, присутствующие смогли задать интересующие вопросы, которые помогли подробно разобраться в некоторых темах.



