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«Тапас» презентовал жилой комплекс на проспекте Дзержинского с ценой «квадрата» от 1420 долларов

11.11.2019 15:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа компаний «ТАПАС» презентовала новый проект — MOD house. Дом, расположенный в начале проспекта Дзержинского позиционируется застройщиком как жилье премиум-класса, способное изменить представление о квартире в центре Минска. Цены и фото — в материале REALTY.TUT.BY


Объект строится в начале проспекта Дзержинского

Стройка жилого комплекса в начале проспекта Дзержинского, напротив гостиницы Ренессанс, была анонсирована еще летом 2017 года. Тогда, напомним, площадку должна была застраивать другая компания — ООО «Белхантер». Участок был куплен в январе 2016-го за 18 миллиардов рублей (около 850 тысяч долларов на момент торгов), а проект предусматривал строительство 24-этажной дома-башни с двухуровневым паркингом при ней. Внешне объект казался привлекательным, разработкой его проекта занималась архитектурная студия «Арх-Нуво».


Таким планировался объект раньше

Однако за два года застройщик успел лишь подготовить площадку и выкопать котлован. В 2019 году ООО «Белхантер» выкупила группа компаний «ТАПАС», которая взяла на себя всю реализацию проекта.

В проект дома, в том числе и архитектурный, новый застройщик внес изменения. Если сравнить рендеры, то видно, что были убраны выступающие балконы, а также был изменен подход к остеклению — такое же было использовано в бизнес центре «Футурис». При остеклении, по словам застройщика, будут использоваться мультифункциональные стекла, которые минимизируют избыток ультрафиолета.


Вот как теперь будет выглядеть новостройка


Замуправляющего «Тапаса» по строительству Николай Требенок рассказал, что новый жилой комплекс ориентирован на молодежь с достатком, которая будет жить в здании с новыми технологическими решениями.


Жилой комплекс будет состоять из жилой части, пристроенного паркинга на 112 автомобилей и административных помещений. В жилой части дома предусмотрено 96 квартир. Особое внимание, по словам застройщика, будет уделяться дизайну мест общего пользования. В доме будет три высокоскоростных лифта.

Квартиры будут площадью от 44 до 200 квадратных метров, с высотой потолков 2,8 — 3,3 метра. На этаже предусмотрено по 4−5 квартир свободной планировки. Квартиры площадью больше 60 квадратных метров запроектированы с отдельной комнатой.

Жилой комплекс будет строиться в две очереди, они будут идти параллельно: в первую очередь паркинг и инфраструктура, вторую — сам дом, на строительство которого отведено 23 месяца. Цена квадратного метра — 1420 -1725 долларов в эквиваленте.


 
Теги: Минск
 
 
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