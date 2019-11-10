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«Тапас» презентовал жилой комплекс на проспекте Дзержинского с ценой «квадрата» от 1420 долларов
Источник материала: Tut.by
Группа компаний «ТАПАС» презентовала новый проект — MOD house. Дом, расположенный в начале проспекта Дзержинского позиционируется застройщиком как жилье премиум-класса, способное изменить представление о квартире в центре Минска. Цены и фото — в материале REALTY.TUT.BY
Стройка жилого комплекса в начале проспекта Дзержинского, напротив гостиницы Ренессанс,
Однако за два года застройщик успел лишь подготовить площадку и выкопать котлован. В 2019 году ООО «Белхантер» выкупила группа компаний «ТАПАС», которая взяла на себя всю реализацию проекта.
В проект дома, в том числе и архитектурный, новый застройщик внес изменения. Если сравнить рендеры, то видно, что были убраны выступающие балконы, а также был изменен подход к остеклению — такое же было использовано в бизнес центре «Футурис». При остеклении, по словам застройщика, будут использоваться мультифункциональные стекла, которые минимизируют избыток ультрафиолета.
Замуправляющего «Тапаса» по строительству Николай Требенок рассказал, что новый жилой комплекс ориентирован на молодежь с достатком, которая будет жить в здании с новыми технологическими решениями.
Жилой комплекс будет состоять из жилой части, пристроенного паркинга на 112 автомобилей и административных помещений. В жилой части дома предусмотрено 96 квартир. Особое внимание, по словам застройщика, будет уделяться дизайну мест общего пользования. В доме будет три высокоскоростных лифта.
Квартиры будут площадью от 44 до 200 квадратных метров, с высотой потолков 2,8 — 3,3 метра. На этаже предусмотрено по 4−5 квартир свободной планировки. Квартиры площадью больше 60 квадратных метров запроектированы с отдельной комнатой.
Жилой комплекс будет строиться в две очереди, они будут идти параллельно: в первую очередь паркинг и инфраструктура, вторую — сам дом, на строительство которого отведено 23 месяца. Цена квадратного метра — 1420 -1725 долларов в эквиваленте.
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