Что минчане смотрели всю прошлую неделю, кроме фильмов «Лістапада»?

Источник материала: Tut.by

Прошлая неделя была во всех смыслах кинематографичной — хотя бы потому, что в Минске проходил главный белорусский кинофестиваль «Лістапад». Поинтересовались, что минчане смотрели с 4 по 10 ноября кроме фестивальных фильмов.

Полный график кинопремьер Минска

Silver Screen «Малефисента: Владычица тьмы» «Семейка Аддамс» «Эверест» «Доктор Сон» «Джокер»

Кадр из фильма «Малефисента 2» Анджелина Джоли с выразительными скулами в новой «Малефисенте» поднимается с третьего места и возвращает себе позицию лидера. Второе достается хеллоуиновской по атмосфере анимации про чокнутую семейку. Еще один камбек — мультик «Эверест» — он снова в топе. Неудивительно, ведь всю прошлую неделю школьники кайфовали на каникулах и, видимо, стайками ходили в кино. Четвертым стал премьерный «Доктор Сон» — продолжение культового «Сияния» по одноименному роману Стивена Кинга. Если вы рассчитывали попасть на тягучее атмосферное кино, как это было у Кубрика в «Сиянии», просто забудьте. Это сказка с рейтингом «18+» — вот тут доказательства. Пятое место отошло «Джокеру», который стал самым прибыльным фильмом, снятым по мотивам комиксов. Не вечно ж ему быть в лидерах.

«КиноМинска» «Семейка Аддамс» «Малефисента: Владычица тьмы» «Терминатор: Темные судьбы» «Доктор Сон» «Эверест»

Кадр из мультфильма «Семейка Аддамс» «Семейка Аддамс», как и неделю тому, комфортно чувствует себя на вершине топа. Следом — кассовый гигант «Малефисента 2» и новый «Терминатор». Четвертую строку заняла премьера недели «Доктор Сон», очень «кинговская» экранизация, которая, кстати, писателю пришлась по душе (в отличие от «Сияния» Кубрика). На предпоследней неделе пребывания в минском прокате в лидеры выбилась красивая анимация «Эверест» — она замыкает рейтинг от «КиноМинска». Если хотите попасть на нее в кино, у вас всего пара-тройка дней.

Бонус от AFISHA.TUT.BY — «Мысленный волк» Когда: до 14 ноября Где: Falcon Club Бутик Кино, VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall, «Центральный» Сколько: от 5 рублей Ни в один из топов не попала новая картина Валерии Гай Германики, которая вышла в прокат только 9 ноября. После пятилетнего перерыва режиссер вернулась в большое кино с премьерой «Мысленного волка» — про внутреннего волка в каждом из нас, про «человек человеку волк» — на «Кинотавре». Ничего иного, кроме очередной кинопровокации, от автора, по сути, и не ждали. Вуаля! Один из главных фриков российского кино выдала кинопритчу, с серьезным лицом заверяя, мол, ну какой же это хоррор? А вот судя по трейлеру и отзывам первых критиков, у нее получился самый что ни на есть мистический ужастик: дом на отшибе, зима, теплые свитеры и мертвые волки. Если любите зловещие сказки, вас уже ждут в кинотеатрах. Кстати, фанатов Юли Высоцкой — тоже.

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