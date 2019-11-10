Месячник по благоустройству и наведению порядка завершается

Источник материала: Виртуальный Брест

Месячник по благоустройству и наведению порядка подошел к завершению. В учреждениях образования Московского района он позволил в максимально короткие сроки сделать очень многое на прилегающих территориях.





Проведены различные акции по посадке деревьев и кустарников. Проводилась очистка территорий от опавшей листвы, которой с каждым осенним днем становилось все больше. Приведены в порядок клумбы, ограждения, детские площадки.





Учащиеся ГУО «Средняя школа № 19» наводили порядок не только на своей территории, но и на территории Тришинского кладбища.





Благодаря совместным усилиям педагогов, родителей, учащихся и воспитанников учреждений образования, наши территории и наш город стал еще уютнее и красивее. Но на этом работа по наведению порядка не заканчивается.