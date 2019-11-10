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Месячник по благоустройству и наведению порядка завершается

11.11.2019 15:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Месячник по благоустройству и наведению порядка подошел к завершению. В учреждениях образования Московского района он позволил в максимально короткие сроки сделать очень многое на прилегающих территориях.

Месячник по благоустройству и наведению порядка завершается

Проведены различные акции по посадке деревьев и кустарников. Проводилась очистка территорий от опавшей листвы, которой с каждым осенним днем становилось все больше. Приведены в порядок клумбы, ограждения, детские площадки.

Месячник по благоустройству и наведению порядка завершается

Учащиеся ГУО «Средняя школа № 19» наводили порядок не только на своей территории, но и на территории Тришинского кладбища.

Месячник по благоустройству и наведению порядка завершается

Благодаря совместным усилиям педагогов, родителей, учащихся и воспитанников учреждений образования, наши территории и наш город стал еще уютнее и красивее. Но на этом работа по наведению порядка не заканчивается.

 
 
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  Месячник по благоустройству и наведению порядка подошел к завершению. В учреждениях образования Московского района он позволил в максимально короткие сроки...
 
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