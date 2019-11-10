Посмотрите, как хранился чемпионский трофей на матче «Ислочь» — «Динамо-Брест»

Источник материала: Виртуальный Брест

Блогер Александр Ивулин показал, как хранился во время игры между «Ислочью» и «Динамо-Брест» кубок за победу в чемпионате Беларуси.





Трофей стоял в небольшой комнате на рабочем столе среди бумаг, растений, терминалов и телефонных аппаратов. При этом кубок был завернут то ли во флаг, то ли в упаковочную бумагу.

Напомним, матч завершился со счетом 1:1, что не позволило брестчанам выиграть титул.

Теперь трофей отправится в Брест, где через две недели «Динамо» сыграет с «Витебском».