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Посмотрите, как хранился чемпионский трофей на матче «Ислочь» — «Динамо-Брест»

11.11.2019 15:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Блогер Александр Ивулин показал, как хранился во время игры между «Ислочью» и «Динамо-Брест» кубок за победу в чемпионате Беларуси.

Посмотрите, как хранился чемпионский трофей на матче «Ислочь» — «Динамо-Брест»

Трофей стоял в небольшой комнате на рабочем столе среди бумаг, растений, терминалов и телефонных аппаратов. При этом кубок был завернут то ли во флаг, то ли в упаковочную бумагу.

Напомним, матч завершился со счетом 1:1, что не позволило брестчанам выиграть титул.

Теперь трофей отправится в Брест, где через две недели «Динамо» сыграет с «Витебском».

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  Блогер Александр Ивулин показал, как хранился во время игры между «Ислочью» и «Динамо-Брест» кубок за победу в чемпионате Беларуси. Трофей стоял в небольшой...
 
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