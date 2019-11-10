13 ноября пройдет дискуссия «Помогает ли искусство понять историю?»

Источник материала: Виртуальный Брест

Администрация города Люблина и Фонд развития Брестской крепости приглашают на дискуссию «Помогает ли искусство понять историю? В 1000-летие Бреста и 450-летие Люблинской Унии». Мероприятие пройдет в конференц-зале отеля Эрмитаж (ул. Чкалова 7) 13 ноября в 14.00. Вход бесплатный, без регистрации, языки: польский, беларуский и русский (перевод и кофе пауза обеспечены).





В формате дискуссии спикеры обсудят конкретные ситуации в рамках темы.

Участники дискуссии:

1. Эвелина Грабан (Люблин), начальник отдела по поддержке и реализации международных программ, Центр международного сотрудничества, Администрация города Люблин, — «Историко-культурное наследие в избранных трансграничных проектах Люблина и его городов-партнеров»;

2. Галина Грабарчук (Хелм), директор секретариата Ассоциации органов самоуправления Еврорегиона «Буг», — «Так давно и так близко… Общее беларусско-польское культурное наследие глазами туриста»;

3. Канд. наук Валентина Метлисткая (Гомель), преподаватель истории Гомельского государственного университета, — «Коллекция искусства Гомельского дворца как отображение парадоксов белорусской истории первой половины XX века»;

4. Оксана Гайко, Светлана Гайдалёнок (Брест), театр «Крылы Халопа», — «Рассказ о еврейской истории Бреста (искусство «site specific» на примере проекта Brest Stories Guide)»;

5. Александра Зиньчук (Влодава, Люблин), руководитель проекта «От Люблинской унии до Европейского Союза», — «Работа с документом— современное искусство — исторические нарративы».

Модераторы: Алина Деревянко (Фонд развития Брестской крепости), Александра Зиньчук (Люблин).

Предлагаемые темы:

— роль творческих людей в передаче истории,

— работа с документом и вызовы современного музейного пространства,

— микроистории или мейнстримные нарративы,

— роль локального наследия в туризме.

Справка:

Администрация города Люблина приглашает на финальную дискуссию цикла «От Люблинской унии до Европейского Союза». В рамках серии мероприятий с сентября до ноября 2019 года проводились дискуссии в городах Украины (Львов, Днипро, Кривой Рог), Беларуси (Брест) и Польши (Люблин). Данные встречи экспертов имеют социально-исторический характер. В этом году Сейм Республики Польша отметил 450-ю годовщину Люблинской Унии, заключенной в 1569 году между Польским Королевством и Великим княжеством Литовским, а 2019 год был Сеймом объявлен Годом Люблинской Унии. Целью финальной дискуссии является углубление рефлексии над культурным наследием и анализ вызовов, стоящих перед соседними странами в сфере исторического образования.

Докладчики сосредоточатся на обсуждении проектов и инициатив, преодолевающих негативные предубеждения и культурные стереотипы. Приглашенные гости будут делится инструментами, которые помогают поддерживать диалог между обществами, принимая во внимание как художественно-культурные аспекты, так и многоплановую общественную деятельность.

В рамках культурной программы будет организована выставка «От Люблинской унии до Европейского Союза» (на белорусском и английском языках).