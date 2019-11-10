С выставкой гравюр Юлии Романюк «Знак Настоящего» можно ознакомиться в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Последний месяц осени начался очень интересным для города Бреста событием – открытием выставки гравюр Юлии Романюк «Знак Настоящего». Творить в этом виде искусства в наше время отваживаются немногие. Классическая гравюра беспощадна к своему создателю, предоставляя ему минимальный набор средств для самореализации.





Цвет здесь играет лишь вспомогательную роль, мастер в основном оперирует линией и штрихом. Кроме того, в полученном изображении присутствует дефицит объемности, требующий от гравера применения поистине изощренной техники для достижения высокой художественности произведения. Поэтому, мастера гравюры отличаются индивидуальным, практически неповторимым, стилем работы.

Еще одной важной отличительной особенностью гравюры является повышенная трудоемкость ее создания. Вначале мастер наносит изображение на твердую поверхность (дерево, линолеум, металл), а потом уже с этой поверхности переносит изображение на бумагу. Собственно, гравюрой называется именно отпечаток на бумаге, полученный с первоначально обработанного твердого материала.





На вопрос, почему она выбрала для своего творчества такой сложный вид изобразительного искусства, Юлия Ивановна ответила, что общей темой произведений, представленных на ее выставке, являются восточные славяне, их история, традиции, верования, относящиеся к дохристианскому периоду развития данного этноса. Вопрос ранее исследовался ею в ходе выполнения дипломной работы, представленной, в том числе, вышивками и выжиганием по дереву. Но образ далеких предков, от которых к нам перешло множество традиций, потребовал своего дальнейшего развития средствами современного искусства, самым подходящим из которых явилась гравюра. Почему? Наверное, своей непосредственностью, которая так хорошо соотносится с духом прошлых времен. Раньше человек был постоянно на виду, пахал, сеял, воевал. Не было возможности спрятаться за придуманным образом. Гравюра во многом вобрала в себя и перенесла в настоящее стиль прошлой жизни. В отличие от произведений живописи, при взгляде на отпечатанный эстамп сразу видна его истинная ценность, как произведения искусства. Гравюра понятна практически каждому человеку. Данный вид изобразительного искусства стимулирует мастера не бояться творить то, что практически без посредников может быть принято другими людьми.





Представленные на выставке произведения уникальны еще и тем, что изображения перенесены не на бумагу, а на ткань. По мнению автора, оттиск на ткани лучше передает идею созданных гравюр, повышает качество их восприятия зрителями. Сделать эстамп на ткани невероятно сложно, этот процесс потребовал применения интересных технических решений, придуманных самим художником, направленных на создание идеальных условий восприимчивости материала к приему оттиска.

Юлия Ивановна призналась, что в ходе создания представленных на выставке произведений искусства, ей приходилось быть художником, историком, инженером, мастером по работе с тканью и менеджером. Процесс создания представленного на выставке цикла работ оказался невероятно сложным и многоэтапным. Только теперь, являясь хозяйкой выставки, находясь в кругу поклонников ее творчества, она по-настоящему осознала, какой большой путь прошла как художник. По словам мастера, по окончанию работы над своими произведениями, она ощутила себя новым человеком.





Фонари озарили мягким светом ноябрьский вечер. В «Эрмитаже» непривычно много посетителей. До времени открытия выставки еще есть время, но в зале уже находятся люди. Поклонники искусства всматриваются в гравюры, некоторые подходят к автору, что-то обсуждают. Представленные работы разнообразны по своим сюжетам, стилистике, композиции. Объединяет их стремление автора найти оптимальные формы выражения своего понимания реальности.

Славянский этнос создал интересную, невероятно приближенную к окружавшей людей природе, систему верований. Следуя ей, человек черпал силы у матери Земли, ощущал себя органичной частью мироздания. До настоящего времени в известных случаях мы стучим по дереву, выполняем множество других действий, которые, на самом деле, обусловлены традициями наших предков. Их духовные скрепы близки нам до настоящего времени.

Работы Юлии Романюк позволили мне ощутить взаимопроникновение миров. В лучших традициях Фаворского, она отказывается от цвета и стремиться выявить специфику исследуемого материала иными средствами. Представленные на выставке работы лаконичны, построены на четком силуэте. Линия намного древнее мазка кисти, который всегда ложится на холст немного запоздало и поэтому неизбежно вплетается в паутину времени. Линия позволяет художнику мгновенно фиксировать свое эмоциональное состояние, полет мысли, состояние души, вознося свои произведения над хронологическим течением времени. Находясь в окутанном апофатическими вихрями зале, я припомнил строки Ницше о том, что существование мира оправдано лишь как эстетический феномен, а искусство определено великим философом в качестве собственно метафизической деятельности человека.





Наверное, поэтому настоящее искусство оказывает на нас такое большое влияние. После выставки я ощутил себя по-иному. Пришло новое понимание гравюры, которая проявилась скромным, четким и несколько беззащитным перед зрителем видом искусства. Она или проникает к нам в душу, или проявляется в сознании бессмысленными сочетаниями линий. Она не требует от нас специальных знаний, но требует честности к себе. Смотря на гравюру, мы видим свое отражение, смотрим себе в глаза. Гравюра волшебна. Фрагмент дерева, или металла под руками мастера не только видоизменяется внешне, но незримо впитывает его энергию и вдохновение, поглощает часть его внутреннего мира. Поэтому каждый оттиск является отдельным произведением искусства, несущим в себе признаки творения. Если мастер не вдохнет творческую энергию в свое произведение, то гравюры просто не будет. Или возникнет нечто иное, не имеющее оснований называться искусством. Гравюры Юлии Романюк завораживающе живы, они дышат. Заключенная в них энергия мастера стучится в наши сердца. Эти произведения искусства снимают с наших душ покров самообмана и ставят вопросы, на которые не хочется отвечать. Но придется. Необходимо ответить, если мы хотим остаться сами собой и сохранить связь с нашими предками.

Больше всего мне понравилась работа, посвященная славянской богине судьбы и чародейства. В моем случае – зримым призывом к движению. Представленные на выставке работы можно приобрести и через три дня заветный эстамп будет моим. Выставка гравюр Юлии Романюк является значимым культурным событием для нашего города. При ее посещении каждый поклонник изобразительного искусства обязательно откроет что-то важное для себя.