Вы не поверите, но осталось всего 50 дней до Нового года. Брест уже украшается!

Источник материала: Виртуальный Брест

До Нового года - 2020 - осталось 50 дней. Но наша торговля уже готовится!





Деды Морозы сидят под ёлками. Ждут писем с новогодними желаниями от детишек.





Шары переливаются под лампочками гирлянд, ангелы порхают по заснеженным веткам.





Праздник к нам приходит?



