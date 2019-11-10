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Вы не поверите, но осталось всего 50 дней до Нового года. Брест уже украшается!
11.11.2019 15:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
До Нового года - 2020 - осталось 50 дней. Но наша торговля уже готовится!
Деды Морозы сидят под ёлками. Ждут писем с новогодними желаниями от детишек.
Шары переливаются под лампочками гирлянд, ангелы порхают по заснеженным веткам.
Праздник к нам приходит?
А вы как украшаете свой офис (дом, квартиру, подъезд и т.д.)? Сбрасывайте нам фоточки и пояснения
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