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Вы не поверите, но осталось всего 50 дней до Нового года. Брест уже украшается!

11.11.2019 15:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

До Нового года - 2020 - осталось 50 дней. Но наша торговля уже готовится!

Вы не поверите, но осталось всего 50 дней до Нового года. Брест уже украшается!

Деды Морозы сидят под ёлками. Ждут писем с новогодними желаниями от детишек.

Вы не поверите, но осталось всего 50 дней до Нового года. Брест уже украшается!

Шары переливаются под лампочками гирлянд, ангелы порхают по заснеженным веткам.

Вы не поверите, но осталось всего 50 дней до Нового года. Брест уже украшается!

Праздник к нам приходит?

Вы не поверите, но осталось всего 50 дней до Нового года. Брест уже украшается!

А вы как украшаете свой офис (дом, квартиру, подъезд и т.д.)? Сбрасывайте нам фоточки и пояснения в контакты, будет публиковать!

 
 
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  До Нового года - 2020 - осталось 50 дней. Но наша торговля уже готовится! Деды Морозы сидят под ёлками. Ждут писем с новогодними желаниями от детишек. Шары...
 
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