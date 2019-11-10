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Кремль прокомментировал визит Александра Лукашенко в Вену

11.11.2019 15:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Кремль прокомментировал визит Александра Лукашенко в Вену

фото: nsn.fm

По словам Дмитрия Пескова, Россия и Беларусь информируют друг друга о ключевых аспектах переговоров с другими странами.

Комментируя поездку белорусского президента в Австрию, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и Беларусь сами решают вопросы своих контактов с другими странами, но информируют друг друга о главных пунктах переговоров.

"Это абсолютно нормальная практика, о каких-то важных элементах потом стороны информируют друг друга", - отметил представитель Кремля. "Даже в рамках Союзного государства и Россия, и Беларусь осуществляют собственные контакты, что является абсолютно нормальной практикой", - цитирует Песова ТАСС.

Песков подчеркнул, что Беларусь - суверенное государство, поэтому «совершенно нормально, что оно осуществляет контакты с другими странами".

Визит Лукашенко в Вену проходит 11-12 ноября.

 
 
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По словам Дмитрия Пескова, Россия и Беларусь информируют друг друга о ключевых аспектах переговоров с другими странами.
 
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