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Кремль прокомментировал визит Александра Лукашенко в Вену
11.11.2019 15:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: nsn.fm
По словам Дмитрия Пескова, Россия и Беларусь информируют друг друга о ключевых аспектах переговоров с другими странами.
Комментируя поездку белорусского президента в Австрию, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и Беларусь сами решают вопросы своих контактов с другими странами, но информируют друг друга о главных пунктах переговоров.
"Это абсолютно нормальная практика, о каких-то важных элементах потом стороны информируют друг друга", - отметил представитель Кремля. "Даже в рамках Союзного государства и Россия, и Беларусь осуществляют собственные контакты, что является абсолютно нормальной практикой", - цитирует Песова
Песков подчеркнул, что Беларусь - суверенное государство, поэтому «совершенно нормально, что оно осуществляет контакты с другими странами".
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По словам Дмитрия Пескова, Россия и Беларусь информируют друг друга о ключевых аспектах переговоров с другими странами.
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