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Белорусский писатель признался: воровал сырки в магазинах

11.11.2019 15:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский писатель, лауреат премии Гедройца Илья Син дал большое интервью «Нашай Ніве».



Кроме прочего, писатель, получивший премию 14 тысяч рублей, сделал смелый каминг-аут.

Рассказывая о своей юности, Илья Син признался, что воровал в магазинах плавленые сырки.

«Была справа. Упершыню прызнаюся ў гэтым публічна. (Рабіў гэта) “для пропитания”. Тады сярод дзятвы лічылася добрым тонам самім здабываць сабе хлеб штодзённы», – рассказал Син.


Если помните, в конце сентября Илья Син стал лауреатом литературной премии имени Гедройца – за роман Libido он получил 14 тысяч рублей. 

Жюри выбрало роман с формулировкой «за канцэптуальнае ўвасабленне светаадчування сучаснага грамадства і эфектыўнае выкарыстанне авангардысцкіх тэхнік пісьма».
 
 
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Белорусский писатель, лауреат премии Гедройца Илья Син дал большое интервью «Нашай Ніве».
 
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