Белорусский писатель признался: воровал сырки в магазинах









Кроме прочего, писатель, получивший премию 14 тысяч рублей, сделал смелый каминг-аут.





Рассказывая о своей юности, Илья Син признался, что воровал в магазинах плавленые сырки.





«Была справа. Упершыню прызнаюся ў гэтым публічна. (Рабіў гэта) “для пропитания”. Тады сярод дзятвы лічылася добрым тонам самім здабываць сабе хлеб штодзённы», – рассказал Син.









Если помните, в конце сентября Илья Син стал лауреатом литературной премии имени Гедройца – за роман Libido он получил 14 тысяч рублей.





Жюри выбрало роман с формулировкой «за канцэптуальнае ўвасабленне светаадчування сучаснага грамадства і эфектыўнае выкарыстанне авангардысцкіх тэхнік пісьма».



